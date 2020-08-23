Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 августа

Число умерших из-за COVID-19 превысило 800 тыс., количество зараженных — 23 млн, эксперты предупредили о «голоде библейских масштабов» из-за последствий пандемии; главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 956,7 тыс. (плюс 4 852 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 383 человек (плюс 73 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 770,6 тыс. человек.