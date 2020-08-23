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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 августа

Число умерших из-за COVID-19 превысило 800 тыс., количество зараженных — 23 млн, эксперты предупредили о «голоде библейских масштабов» из-за последствий пандемии; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 956,7 тыс. (плюс 4 852 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 383 человек (плюс 73 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 770,6 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Более половины (52%) россиян не готовы прививаться вакциной от Центра Гамалеи, сообщил глава ВЦИОМ, противоположный ответ дали 42% респондентов. По его словам, многие «боятся, не верят, опасаются».
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  • Правительство Польши планирует исключить Россию из списка стран, с которыми из-за пандемии запрещено авиасообщение. Власти России начали частичное восстановление международного авиасообщения с августа, первыми в перечень разрешенных государств попали Великобритания, Танзания и Турция.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Председатель правления Сбербанка России Герман Греф сообщил, что дочернее предприятие банка занимается производством вакцины от коронавируса. По словам Грефа, Сбербанк финансирует создание вакцины и саму компанию.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением COVID-19 в столице «хорошей с точки зрения стабильности». При этом, по его словам, каждый день в городе выявляется около 700 новых случаев заражения, что говорит о том, что «проблема остается».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 22,8 млн, из них более 795,1 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 23 млн человек, из них более 800 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Менее чем за неделю число зарегистрированных случаев инфицирования в мире выросло на миллион.
  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,62 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,53 млн), на третьем — Индия (более 2,97 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (более 603,3 тыс.).
  • Одним из губительных последствий пандемии коронавируса станет голод «библейских масштабов», считает глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли. Для его предотвращения организации необходимы почти $5 млрд в ближайшие полгода.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Венесуэла выразила готовность участвовать в третьем этапе испытаний российской вакцины «Спутник V». Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо заявил, что принять участие могут 500 добровольцев.
  • Один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков сообщил РБК, что в США идет сокращение заболеваемости коронавирусом, однако ситуация сильно различается в зависимости от штата. В Калифорнии, Флориде, Техасе эпидемия только началась, указал он.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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