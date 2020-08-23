Пандемия коронавируса , 23 авг, 10:58
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 августа
Число умерших из-за COVID-19 превысило 800 тыс., количество зараженных — 23 млн, эксперты предупредили о «голоде библейских масштабов» из-за последствий пандемии; главные новости — в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 956,7 тыс. (плюс 4 852 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 383 человек (плюс 73 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 770,6 тыс. человек.