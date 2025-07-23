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Володин раскритиковал мигрантов за «потребительскую позицию»

Володин: России не нужны новые граждане с потребительской позицией
Фото: rustamxakim / Shutterstock
Фото: rustamxakim / Shutterstock

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал мигрантов за потребительскую позицию. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента, трансляция велась на сайте «Дума ТВ».

«Те же, кто хочет получить льготы <…>, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны», — подчеркнул он.

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Приезжие, убежден Володин, должны знать русский язык и с уважением относиться к культуре и вере нашей страны.

Председатель Госдумы также добавил, что с 2024 года в сфере миграционной политики палата приняла 21 закон

Накануне правительство предложило не освобождать от экзаменов на знание русского языка мигрантов, которые работают по профессиям, требующим коммуникации с людьми.

Мигранты, желающие легализоваться в России, с 2015 года сдают экзамен из трех модулей — по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства.

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Анастасия Лежепекова
Вячеслав Володин мигранты критика потребители
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