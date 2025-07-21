Власти отказались освобождать приезжающих по квоте мигрантов от экзаменов
Правительство предложило не освобождать от экзаменов на знание русского языка мигрантов, которые работают по профессиям, требующим коммуникации с гражданами. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
Дума планирует 22 июля рассмотреть в третьем чтении законопроект об освобождении иностранных граждан, приезжающих в Россию на работу по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства.
Перед третьим чтением спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил внести изменения в документ. Теперь под квоты не подпадут иностранные граждане, чья трудовая деятельность на территории России будет связана с коммуникацией с гражданами — водители, продавцы, медицинские работники, отметил он.
«Обращение Госдумы правительство услышало», — сказал Володин.
Правительство внесло в Госдуму законопроект в конце мая. Сегодня по квотам в Россию въезжают квалифицированные мигранты из визовых стран. В 2024 году она составляла почти 156 тыс. человек, в этом году ее увеличили до почти 235 тыс. Больше всего квот, 74,1 тыс., выделено в графе «другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий».
В список также вошли рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных, ремонтно-строительных работах (43,1 тыс.), и операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования (29,1 тыс.). Меньше всего планировалось привлечь специалистов из-за рубежа в области здравоохранения, сельскохозяйственных и биологических наук — 157 человек.
Мигранты, желающие легализоваться в России, с 2015 года сдают экзамен из трех модулей — по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства.
В 2025 году требования к экзаменам ужесточили: было увеличено количество заданий по аудированию (теперь их четыре вместо двух), введены обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», а количество заданий в экзаменационном банке удвоилось.
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