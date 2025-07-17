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Общество ,  
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В СПЧ предложили обязательную вакцинацию трудовых мигрантов

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В СПЧ предложили обязательную вакцинацию трудовых мигрантов
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В Совете по правам человека при президенте (СПЧ) предложили рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации трудовых мигрантов, приезжающих в Россию. Как заявила врач и член совета Ольга Демичева, часто инфекции завозятся в страну, из-за чего заболевают даже привитые граждане.

«У нас состоялась вот эта вспышка менингококковой инфекции. Завозная вспышка, которую привезли люди, приехавшие на работу в нашу страну. Трудовые мигранты», — отметила она.

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Демичева подчеркнула, что в России есть вакцины от менингита, поэтому такая мера возможна. При этом, по ее словам, отечественный препарат планируется вывести на рынок к 2027 году.

В России с начала 2025 года зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заражения менингококком, что вдвое больше, чем за весь 2024-й, заявлял внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Он связывал ситуацию отчасти с заболеваемостью среди мигрантов. Ранее инфекция в основном встречалась среди детей, сейчас же чаще заражаются взрослые, при этом повышен риск летального исхода, отмечал Чуланов.

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Алина Нафикова
инфекции СПЧ мигранты вакцинация заболевания
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