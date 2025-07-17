В СПЧ предложили обязательную вакцинацию трудовых мигрантов
В Совете по правам человека при президенте (СПЧ) предложили рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации трудовых мигрантов, приезжающих в Россию. Как заявила врач и член совета Ольга Демичева, часто инфекции завозятся в страну, из-за чего заболевают даже привитые граждане.
«У нас состоялась вот эта вспышка менингококковой инфекции. Завозная вспышка, которую привезли люди, приехавшие на работу в нашу страну. Трудовые мигранты», — отметила она.
Демичева подчеркнула, что в России есть вакцины от менингита, поэтому такая мера возможна. При этом, по ее словам, отечественный препарат планируется вывести на рынок к 2027 году.
В России с начала 2025 года зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заражения менингококком, что вдвое больше, чем за весь 2024-й, заявлял внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Он связывал ситуацию отчасти с заболеваемостью среди мигрантов. Ранее инфекция в основном встречалась среди детей, сейчас же чаще заражаются взрослые, при этом повышен риск летального исхода, отмечал Чуланов.
В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана
В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди
Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео
WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота
Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке
В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке
В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек
Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов