Верховный суд признал экстремистским «движение сатанизма»

Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность, но не стал раскрывать, в чем именно заключалась угроза — заседание прошло за закрытыми дверями и без представителей ответчика

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Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России, сообщает корреспондент РБК из зала суда. Решение подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.

Иск Генпрокуратуры, поддержанный Минюстом, был рассмотрен судьей Олегом Нефедовым. Ранее он выносил решения о запрете движения ЛГБТ и легализации деятельности «Талибана» и завершал их в течение одного дня. Иск о запрете сатанизма он рассматривал два дня.

Рассмотрение искового заявления проходило в закрытом от прессы режиме. Причины, по которым ведомства и суд сочли сатанизм экстремистским, неизвестны — публично материалы дела не оглашались. Журналисты, пришедшие освещать процесс, были допущены только на оглашение итогового акта.

Судья Нефедов зачитал резолютивную часть — в ней указано, что «Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией, а его деятельность, в соответствии с решением суда, запрещена на территории России.

При этом в процессе участвовали только истцы — сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции. Представителей «движения сатанизма» в зале суда не оказалось. Кто мог бы выступать от имени организации, в суде не уточнили.

В Минюсте ранее не ответили на вопросы РБК о том, что такое «Международное движение сатанизма» и как будет реализован его запрет.

Генпрокуратура, комментируя решение ВС, заявила, что участники «движения» публично призывают к экстремизму, а также к «уничтожению храмов». «Последователи движения придерживаются общих принципов сатанизма, используют единую символику и атрибутику, совершают оккультные обряды. Концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими материалами. Движение тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма. Наряду с ритуальными убийствами участники совершают и иные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних», — говорится в заявлении.

В июле Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на усиление мер против экстремистской деятельности. Для признания сообщества экстремистским будет достаточно вступившего в силу приговора одному из его участников по «экстремистской» статье.

В 2023 году по аналогичной процедуре судья Олег Нефедов удовлетворил иск Министерства юстиции о признании экстремистским «Международного движения ЛГБТ», расширив практику применения статьи об участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК). Обвиняемым по ней может грозить до 6 лет лишения свободы. Одним из фигурантов дела об «ЛГБТ-экстремизме» стал владелец туристической компании «Мен тревел» Андрей Котов. По версии следствия, он занимался организацией поездок для представителей ЛГБТ-сообщества. Котов был арестован в декабре 2024 года, а спустя две недели после задержания найден мертвым в московском СИЗО-5 «Водник». Следователь сообщил его адвокату Лейсан Маннаповой, что бизнесмен покончил жизнь самоубийством. Незадолго до смерти его отправили в карцер.

Какие движения окажутся под запретом

Судебное решение Верховного суда о признании международного движения сатанизма экстремистским распространяется не только на формально зарегистрированные организации, но и на незарегистрированные группы и сообщества, пояснил в разговоре с РБК знакомый с материалами дела судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко. Он напомнил, что аналогичный подход уже применялся к таким запрещенным экстремистским движениям, как А.У.Е. и М.К.У., когда на момент судебного постановления в России не было официально оформленных структур, однако «криминальные группировки активно действовали в разных регионах». По словам эксперта, с движением сатанистов в этот раз применяется «абсолютно та же судебно-правовая модель реагирования».

В первую очередь, по оценке Иванишко, под запрет попадет основанная в 2012 году международная сатанистская секта «Храм Сатаны» (внесен в список нежелательных организаций), официально зарегистрированная в США. Организация насчитывает, по его данным, 23 отделения и более 10 млн последователей по всему миру. Как отметил эксперт, ее сторонники в России «достаточно радикализированы и находятся под сильным внешним влиянием». «Храм Сатаны» в декабре 2024 года был признан Генпрокуратурой нежелательной организацией. Основанием, как пояснил Иванишко, стала активная поддержка украинских нацбатальонов, — на официальном сайте сообщества, утверждает он, «регулярно выкладывалась информация о собранных в США денежных средствах и направленных своим единомышленникам на Украину в целях оказания содействия в убийстве русских».

По словам религиоведа, он сам зафиксировал подобные публикации, «скрины этой информации разместил у себя в ТГ-канале», чем затем воспользовались федеральные СМИ. После этого американские сатанисты начали удалять соответствующие материалы, однако интерес к этой истории проявила Генпрокуратура, а далее — ФСБ. Иванишко уточнил, что в ходе оперативной работы были обнаружены российские члены «Храма Сатаны», «засветившиеся в антироссийских действиях» — в частности, в поджогах релейных шкафов, нападениях и диверсиях. По его словам, их «убеждали в том, что якобы от них этого желает сам «Князь Тьмы».

После вступления решения Верховного суда в силу, «Храм Сатаны» будет считаться уже не просто нежелательной, а экстремистской организацией, «входящей в экстремистское международное движение сатанизма», уточнил эксперт.

Кроме того, под запрет попадут и другие известные сатанистские секты. Игорь Иванишко рассказал, что это в том числе «Храм Сета» — секта сетианцев, которую российские правоохранительные органы ранее рассматривали в качестве кандидата на признание нежелательной. Теперь, подчеркнул он, в этом нет нужды: с вступлением в силу решения Верховного суда и эта организация будет считаться экстремистской как часть «Международного движения сатанизма».

Особое внимание эксперт уделил многочисленным группам лавеевского направления — «одному из самых многочисленных направлений сатанизма в России», возникшему из «Церкви Сатаны», основанной Антоном Шандором Лавеем в 1966 году. Эти группы, по его словам, известны как «чистые сатанеры», которые считают свою доктрину классической и отвергают альтернативные учения. Несмотря на то, что «Библия Сатаны» Лавея была признана экстремистским материалом Санкт-Петербургским городским судом еще в сентябре 2024 года, ее последователи продолжали культовую практику. Теперь, уточнил эксперт, «все группы и сообщества лавеевского направления сатанизма, носящие разные длинные витиеватые названия», будут под запретом.

Среди радикальных течений Иванишко выделил анти-космистов — «агрессивных анархистов от сатанистов», которые, по его словам, даже вызывают опасения у прочих адептов сатанизма. Именно за ними, отметил он, «числится наибольшее количество преступных деяний: ритуальные убийства, причинение вреда здоровью, осквернение мест захоронений, вандализм».

Запрет затронет и дуотеистов — сатанистов, которые, в отличие от люцифериан, прямо признают традиционную христианскую картину мира и сознательно встают на сторону Зла. Люцифериане, в свою очередь, по словам эксперта, пытаются «доказать, что Люцифер — это якобы добрый ангел («Ангел Света»), который даровал знание людям», в то время как «Библейский Бог — это якобы деспот».

Наконец, под действие запрета попадут демонолатрийцы — последователи культа, строящегося на установлении личной связи с «одним из демонов» вместо самого Сатаны.

По оценке эксперта, судебное решение, по сути, охватывает «несколько десятков направлений сатанизма», действующих на территории России. Полный перечень, уточнил он, потребовал бы значительного объема текста.