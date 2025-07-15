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Новые законы в России ,  
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Госдума упростила признание объединений экстремистскими

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Новые законы в России
Госдума упростила процедуру признания объединений экстремистскими: для этого будет достаточно приговора одному участнику. Новеллы создают риски расширенного толкования и легализации коллективной ответственности, отметил эксперт
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

На пленарном заседании 15 июля Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла пакет из трех законопроектов, касающихся противодействия экстремистской деятельности. Соответствующее решение появилось в электронной базе нижней палаты.

Поправки, в случае окончательного одобрения законопроектов, будут внесены в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О средствах массовой информации», а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Ключевое нововведение касается процедуры признания объединений экстремистскими. Теперь для этого достаточно вступившего в силу обвинительного приговора по статье 282.1 УК (за создание экстремистского сообщества, руководство им или участие в нем) в отношении хотя бы одного члена объединения. По действующему законодательству для этого требуется отдельное судебное решение о запрете деятельности организации или ее ликвидации как юридического лица.

Таким образом правовые различия между формальными (зарегистрированными) организациями и неформальными сообществами будут устранены, новый порядок уравняет их в юридическом статусе — с точки зрения возможных последствий в случае привлечения к уголовной ответственности.

Корректировке подвергнется и официальная терминология. Соответствующий реестр будет называться «перечнем организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими» — вместо действующего наименования, в котором указано, что в отношении объединений и организаций «вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности» на основании законодательству о противодействии экстремизму.

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на «совершенствование правового регулирования» и обеспечение более «оперативного применения» действующего законодательства. Как отмечают разработчики, такая норма позволит пресекать деятельность потенциально опасных объединений до того, как они успеют нанести обществу реальный ущерб.

Поправки в статью 393 УПК предусматривают, что копии приговоров по соответствующим делам будут направляться в Министерство юстиции. Это, по замыслу авторов, позволит быстрее включать объединения в перечень экстремистских.

Адвокат Калой Ахильгов в разговоре с РБК заявил, что принятые поправки создают «существенные риски» и правовую неопределенность, поскольку позволяют следствию трактовать нормы расширительно. По его словам, ключевое отличие нового порядка заключается в том, что теперь признание объединения экстремистским перестает быть самостоятельной судебной процедурой — оно становится лишь следствием приговора одному участнику по статье 282.1 УК. Ранее, как напомнил Ахильгов, требовался отдельный процесс с участием прокуратуры и представителей объединения, в ходе которого суд рассматривал обоснованность запрета деятельности или ликвидации организации. Теперь же достаточно одного обвинительного приговора — и вся группа автоматически может попасть в реестр экстремистских объединений, формируемый Минюстом на основании копий приговоров, предупредил адвокат.

Он отметил, что поправки фактически устраняют юридическую субъектность как критерий — экстремистским может быть признано как зарегистрированное, так и неформальное объединение. При этом участие в группе, по действующим нормам, «не требует каких-либо активных действий», и теперь достаточно, чтобы один человек оказался в поле зрения правоохранительных органов — это может повлечь последствия для всех остальных.

Он предупредил, что на практике под удар рискуют попасть любые сообщества — от волонтерских до просветительских. Сам механизм, по его мнению, нарушает принцип индивидуальной уголовной ответственности, закрепленный в статье 49 Конституции, и институционализирует «презумпцию коллективной вины». Ахильгов подчеркнул, что «порог доказывания практически исчезает», и теперь возможность признания объединения экстремистским оказывается полностью на усмотрении следствия или прокурора, без полноценного судебного контроля. В этом он видит «инфраструктуру для расширенной уголовной и административной ответственности».

В первом чтении законопроекты Госдума приняла в апреле, внесли их в Думу в начале февраля.

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