СК установил виновного в убийстве Игоря Талькова благодаря рубашке

Обвиняемый в убийстве Талькова — концертный директор певца Валерий Шляфман, вычислить его следствие смогло благодаря крови на рубашке. Шляфман уехал из России

Игорь Тальков (Фото: Евгений Матвеев / Global Look Press)

Кровавые вырезы с рубашки концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана подтвердили его виновность в расправе над музыкантом. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве подчеркнули, что по делу Талькова опросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал «Юбилейного» и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. «Также проведены допросы специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, и они помогли выявить виновного в убийстве», — уточнили в СК.

В ведомстве отметили, что судебное следствие будет проводиться без участия обвиняемого, так как после совершения преступления он выехал в Израиль, где находится по настоящее время.

Игорь Тальков выступал в музыкальных группах в качестве гитариста, барабанщика и клавишника. Известность ему принесла песня «Чистые пруды», исполненная в 1987 году. После этого музыкант создал группу «Спасательный круг». В 1990 году стал призером конкурса «Песня года» с композицией «Бывший подъесаул», а в дни «августовского путча» 1991 года выступал с концертом в Петербурге.

Ранее 23 июля руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Антон Брейдо также сообщил, что версию о виновности Шляфмана подтвердили. По словам Брейдо, очевидцы описывали концертного директора как «совсем не спортивного человека, который тем не менее любой конфликт пытался перевести в мордобой». «Многие конфликтные ситуации он провоцировал сам, всегда лез на рожон, мог ударить человека, например поклонника, за то, что тот пытался прорваться в гримерку к Талькову за автографом», — рассказал следователь.

С его слов, Талькова предупреждали о недопустимости такого поведения концертного директора: «Время было неспокойное, вокруг криминалитет, и такое поведение было чревато неприятностями». Тот соглашался, но к моменту выступления в Санкт-Петербурге уволить Шляфмана еще не успел.

Талькова убили в октябре 1991 года во дворце спорта «Юбилейный», где проходил сборный концерт многих артистов. Тогда очередность выступлений артистов сменилась, что стало причиной конфликта между Тальковым и командой певицы Азизы. Охранник Азизы Игорь Малахов пытался войти в гримерную Талькова, но охранники певца не пустили его, после чего Малахов достал оружие. В коридоре завязалась хаотичная перестрелка, в которой вышедшего в коридор артиста застрелили. Кто именно это сделал, установить сразу не удалось.

Изначально в убийстве исполнителя обвинили Малахова, но после дачи им показаний следствие установило, что он не мог стрелять в музыканта. Затем подозрения пали на Валерия Шляфмана, который к тому моменту уже сбежал в Израиль. После этого, в марте 1993 года, производство по уголовному делу было приостановлено. Его возобновили в 2018 году из-за изменений в законодательстве и судебной практике, поскольку стало возможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимого и вынесение приговора заочно.

Как впоследствии заявили в петербургском управлении СК, Шляфман давал показания на Малахова, убеждал других свидетелей повторять его тезисы, а также спрятал револьвер в гримерной певца (Малахов умер в 2016 году).

«Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы «Наган» с целью его убийства на почве личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом, осознавая опасность применения огнестрельного оружия для жизни других людей, произвел выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие его смерть на месте происшествия», — говорилось в сообщении СК.