Владельцев снесенной усадьбы Зеленских обязали вернуть ей прежний вид

Власти заключили с владельцами здания меморандум, который обязывает их вернуть усадьбе первозданный вид. Несмотря на это, администрация будет судиться с ними и с застройщиком, требуя восстановления дома, отметил Кличко

Фото: UA_National_Police / Telegram

Департамент охраны культурного наследия администрации Киева обязал владельцев дома Зеленских конца XIX века, снесенного в центре города, восстановить его в прежнем виде, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

Как рассказал Кличко, департамент заключил с владельцами здания соответствующее соглашение.

«Владельцы здания, согласно документу, обязуются восстановить его в том виде, который оно имело. Сотрудничать с городской властью и общественностью по созданию проекта восстановления, оформлению всех необходимых по закону разрешений и документов, открытости всего процесса восстановления усадьбы», — написал мэр.

Несмотря на это, городские власти намерены судиться с застройщиком, который незаконно снес здание, а также с владельцем дома, требуя его восстановления, подчеркнул Кличко.

Дом Зеленских 1890 года постройки — одно из старейших зданий на улице Конисского в Шевченковском районе Киева. В разные годы усадьбой владели купец Василий Малинин и почетный гражданин Евмен Зеленский. Дом должен был получить охранный статус, однако 19 июля его снесли. Являются ли мещане Зеленские предками президента Украины Владимира Зеленского, неясно. Глава государства родился в 1978 году в Кривом Роге.

После сноса дома Зеленских действия совладельцев квалифицировали по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест. Виновным по этой статье грозит до двух лет ограничения свободы. В прокуратуре пояснили, что ранее суд по ходатайству ведомства арестовал усадьбу с запретом пользования и распоряжения. Землю под усадьбой владельцу здания не передавали.

Несмотря на меры суда, подозреваемый привлек строительную фирму и дал указание снести здание, считают в прокуратуре.Технику, использовавшуюся для сноса, арестовали. Сейчас власти решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности ответственных за снос усадьбы, отметили в ведомстве.