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Общество ,  
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В Киеве снесли усадьбу Зеленских XIX века

Историческое здание 1890 года постройки в скором времени должно было получить статус достопримечательности, но неизвестные снесли его вечером 19 июля. От дома остались часть крыльца и цоколя

Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Национальная полиция в г. Киеве
Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Национальная полиция в г. Киеве
Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА
Фото: Национальная полиция в г. Киеве

В Киеве неизвестные пригнали технику и снесли здание конца XIX века по улице Александра Конисского, сообщается на сайте городской полиции.

«Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Техника, с помощью которой производились работы по сносу здания, изъята. По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины», — сказано в сообщении.

По статье «Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей» за подобное деяние грозит наказание до трех лет лишения свободы.

В департаменте охраны культурного наследия Киева сообщили, что снесенное здание — это дом Зеленских 1890 года постройки.

«Особенно цинично это дерзкое преступление смотрится в то время, как два дня назад общественная организация «Наследие Киев» подала в наш департамент пакет доработанной учетной документации по присвоению зданию по ул. Конисского, 22 статуса достопримечательности», — отметили в ведомстве.

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«24 канал» и Hromadske сообщают, что дом построили для купца Малинина, с 1911 по 1915 год им владели мещане Зеленские. Это деревянное здание, которое было обложено кирпичом. Со ссылкой на активиста в области сохранения памятников Дмитрия Перова СМИ передают, что на месте снесенного здания запланировано строительство ЖК «Тургеневъ» — до 2022-го улица Конисского была Тургеневской. Однако Украинский институт национальной памяти признал строительство незаконным.

Являются ли мещане Зеленские предками президента Украины Владимира Зеленского, неясно. Глава государства родился в 1978 году в Кривом Роге.

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