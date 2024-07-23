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Прокуратура пришла к совладельцу снесенной усадьбы Зеленских XIX века

Снесенное здание на улице Конисского
Снесенное здание на улице Конисского (Фото: kyiv_pro_office / Telegram)

Сотрудники Шевченковской окружной прокуратуры Киева вручили сообщение о подозрении совладельцу здания конца XIX века по улице Александра Конисского, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Дом Зеленских 1890 года постройки — одно из старейших зданий на улице Конисского, в разные годы усадьбой владели купец Василий Малинин и почетный гражданин Евмен Зеленский. В скором времени дом должен был получить статус достопримечательности, но 19 июля его снесли.

Действия совладельца здания квалифицированы по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест. Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы. Ранее суд по ходатайству прокуроров арестовал усадьбу с запретом пользования и распоряжения, отметили в ведомстве.

В Киеве снесли усадьбу Зеленских XIX века
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Несмотря на меры суда, подозреваемый привлек строительную фирму и дал указание на демонтаж здания. Правоохранительные органы арестовали технику, которую использовали во время сноса. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности участников незаконного сноса усадьбы, добавили в прокуратуре.

22 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти столицы будут судиться с владельцами и снесшим усадьбу застройщиком. Город потребует восстановить здание в том виде, в котором оно было до уничтожения. Кличко уточнил, что Киев не передавал землю под усадьбой владельцу здания.

Теги
Киев Украина снос памятников
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