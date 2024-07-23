В Мытищах из-за аварии на ТЭЦ произошло отключение электричества

Авария произошла сегодня около 17:00 мск, в результате без света остались жители четырех улиц в Мытищах и часть СВАО, пишут местные телеграм-каналы. ТЭЦ-27 была введена в эксплуатацию в декабре 1992 года, ее мощность — 1 060 МВт

ТЭЦ-27 в Мытищах (Фото: Владимир Баранов / РИА Новости)

Аварийное отключение электроэнергии произошло на ТЭЦ-27 в Мытищах в Московской области, ведется переподключение на резервные источники питания, сообщила местная администрация.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», авария произошла сегодня около 17:00 мск, в результате без света остались жители четырех улиц в Мытищах и часть СВАО. Об этом же сообщает местный паблик «Мытищи | Королев Онлайн».

ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ) была введена в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи, говорится на сайте Мосэнерго. В настоящее время в составе станции три энергоблока (последний был построен в 2008 году), установленная мощность ТЭЦ — 1 060 МВт.

В конце января жители северо-востока Москвы сообщили РБК, что слышали похожий на взрыв звук недалеко от ТЭЦ-23. В компании «Россети» позже уточнили, что причиной «хлопка» стало короткое замыкание, инцидент не привел к нарушению электроснабжения жителей.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» тогда сообщал, что на территории ТЭЦ-23 после взрыва начался пожар. В «Мосэнерго» опровергли эту информацию.