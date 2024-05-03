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На заброшенной ТЭЦ под Петербургом после взрыва повреждена труба

Труба получила повреждения на заброшенной ТЭЦ под Петербургом
Фото: fontanka.ru
Фото: fontanka.ru

Труба повреждена на заброшенной ТЭЦ в Павловске, пострадавших нет. Об этом сообщила администрация Пушкинского района Петербурга в своем телеграм-канале.

Как рассказала администрация, в 7:14 мск в переулке Мичурина на территории заброшенной ТЭЦ очевидцы услышали взрыв. При осмотре места происшествия было обнаружено повреждение основания трубы ТЭЦ высотой 60 м.

По данным администрации района, пострадавших нет. На месте происшествия работают полицейские и пожарные. Администрация подчеркнула, что контролирует ситуацию.

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В апреле 2023 года на территории заброшенной ТЭЦ в Павловске также произошел взрыв, сообщал Следственный комитет. По данным ведомства, причиной стала детонация «неустановленного устройства».

Следователи завели уголовное дело по статье о незаконном хранении или перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1. Уголовного кодекса). Максимальное наказание — восемь лет лишения свободы.

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