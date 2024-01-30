«Мосэнерго» объяснило громкий звук рядом с крупной ТЭЦ в Москве
Громкий звук рядом с одной из крупнейших московских электростанций ТЭЦ-23 в районе Метрогородок был связан с повреждением кабельной линии. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети Московский регион».
«30 января произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ рядом с ТЭЦ-23. Короткое замыкание спровоцировало хлопок», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что инцидент не привел к нарушению электроснабжения потребителей. Специалисты приступили к ремонтным работам.
Очевидцы сообщили РБК, что слышали звуки взрыва.
«Просто все вокруг озарилось красным цветом, а потом хлопок. Сама была с собакой в лесу, на расстоянии от ТЭЦ. А потом тишина», — рассказала РБК очевидец Софья.
«Около 9 вечера увидел вспышку за окном, и тут же хлопок», — прокомментировал РБК очевидец Владимир.
«Я гулял на аллее, и раздался взрыв», — рассказал РБК очевидец Даниил.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на территории ТЭЦ-23 после взрыва начался пожар. В «Мосэнерго» опровергли эту информацию.
В октябре 2023 года на территории ТЭЦ-16 в Москве произошел пожар. В «Мосэнерго» уточнили, что пострадавших не было и эвакуация персонала не проводилась.
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