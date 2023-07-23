Кадры пожаров на Родосе, из-за которых эвакуировали тысячи туристов

Video

Власти Греции эвакуируют тысячи туристов с острова Родос в Эгейском море. Причиной стали сильные лесные пожары. В общей сложности из домов, гостиниц были выселены 19 тыс. человек. Некоторых из них пришлось вывозить на небольших частных лодках и кораблях береговой охраны.

Так с острова смогли спастись порядка 3 тыс. человек. Другим пришлось идти много километров, спасаясь от пожаров - туристы рассказывали, что прошли до 4-5 км пешком. Постоянное население острова - порядка 120 тыс. человек, еще 150 тыс. человек приезжает туристами в разгар сезона, пишет Reuters.

Туроператоры прекратили полеты на остров, а власти объявили о запуске эвакуационных рейсов для туристов. В частности, за вечер и ночь 23-24 июля власти собираются вывезти 14,5 тыс. туристов, сообщил греческий министр инфраструктуры и транспорта Христос Стайкурас, пишет издание Protothema.

Пожары на Родосе возникли из-за сильной жары, которая превысила 40 градусов и стоит на острове и в самой Греции уже много дней. Пожары охватили также районы около Афин и на острове Корфу.