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С острова Родос эвакуировали около 2,5 тыс. туристов из-за пожара

Из-за пожаров на острове Родос по морю эвакуировали около 2,5 тыс. туристов

На Родосе провели эвакуацию гостей всех гостиниц, которые оказались в зоне лесных возгораний, более 2,5 тыс. отдыхающих вывезли морем. Об этом сообщает телеканал EPT.

Эвакуация проводится из населенных пунктов Линдос, Калатос и Пефка. По предварительным данным, там по-прежнему остаются около 1200 туристов.

Местные власти позаботились о размещении тех, кого пришлось вывезти из пострадавших от огня районов. Их переместят в гостиницы. Отмечается, что гостиницы смогут принять 3190 человек.

Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии. Из-за тушения с воздуха были повреждены сети высокого напряжения, что привело к остановке всего комплекса, отвечающего за поставки электроэнергии Родосу и Халки.

Теги
Родос пожары эвакуация
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