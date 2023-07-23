Во Владикавказе загорелась кровля спорткомплекса «Динамо»

Во Владикавказе загорелась кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса «Динамо», спасители ликвидируют возгорание на площади 300 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Северная Осетия-Алания.

«23 июля в 21:00 мск в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в городе Владикавказе по улице Пашковского, 1. <...> По прибытии на место происшествия выяснилось, что горит кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса «Динамо» на площади примерно 300 кв. метров», — сказано в сообщении.

Пожару присвоен ранг 1 БИС, который подразумевает, что на пожаре работает сразу четыре боевых расчета.

В июне прошлого года во Владикавказе произошел пожар в торговом центре «Алые паруса», из которого спасатели эвакуировали 65 человек. Площадь пожара составила 460 кв. м, ему был присвоен второй ранг сложности.