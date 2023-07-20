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Пожарные потушили возгорание в бане на юго-востоке Москвы
Пожар в банном комплексе на Угрешской улице в Москве потушили
Пожар в двухэтажном здании банного комплекса на Угрешской улице в Москве потушен, сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС.
«В 01:54 пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
Возгорание в банном комплексе произошло вечером 19 июля. В момент пожара людей в здании не было, сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила 500 кв. м, к его тушению привлекли вертолет и катер.
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