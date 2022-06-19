Из-за пожара в ТЦ во Владикавказе эвакуировали 65 человек

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В торговом центре «Алые паруса» во Владикавказе произошел пожар, спасатели эвакуировали 65 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

«21.26 поступило сообщение о возгорании в ТЦ «Алые паруса». Силы и средства МЧС России работают по пожару второго ранга сложности. Эвакуировано 65 человек», — говорится в сообщении.

О погибших или пострадавших экстренные службы не сообщают. Причина пожара неизвестна.

В начале июня пожар произошел в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. В результате возгорания пострадали четыре человека, их госпитализировали. Из здания эвакуировали 120 человек. Кроме людей, из здания были спасены семь кошек.