Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
На Украине заявили о планах производить снаряды калибра НАТО Технологии и медиа, 03:35
В ООН выразили соболезнования после гибели военкора «РИА Новости» Политика, 03:25
Израильские резервисты отказались от службы в знак протеста Политика, 03:00
Правительство сочло избыточной мерой штрафы за выгул собак без намордника Общество, 02:55
Вблизи Нижнего Новгорода сел на мель сухогруз с щебнем Общество, 02:20
Премьеру Израиля ночью проведут операцию по установке кардиостимулятора Общество, 02:15
В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке Политика, 01:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Власти Одесской области сообщили о работе ПВО Политика, 01:31
Прокуратура показала кадры с места прорыва трубы в ТЦ «Времена года» Общество, 01:25
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 01:03
Орбан заявил, что Россию нельзя отделить от всего мира Политика, 01:01
С острова Родос эвакуировали около 2,5 тыс. туристов из-за пожара Общество, 00:58
Где узнать о ночной жизни в Москве и Санкт-Петербурге РБК и ВКонтакте, 00:28
Общество ,  
0 

Правительство сочло избыточной мерой штрафы за выгул собак без намордника

Правительство сочло избыточным введение штрафов за выгул опасных собак без намордника
Кабмин счел избыточной мерой введение штрафов за выгул без поводка и намордника потенциально опасных собак, поскольку принятые в июне поправки уже распространяются на такие действия

Правительство не поддержало законопроект заксобрания Санкт-Петербурга о введении штрафов за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Отзыв кабмина размещен в базе данных Госдумы, где опубликована внесенная инициатива.

Законопроектом предлагается ввести административную ответственность за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, в том числе штрафы от 1,5 до 3 тыс. руб. для физлиц, от 5 до 15 тыс. руб. — для должностных лиц и от 15 до 30 тыс. руб. для юрлиц.

В правительстве отметили, что в июне были приняты поправки, которые устанавливают административную ответственность за нарушение требований в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.

«Указанная норма Кодекса распространяется в том числе на выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, в связи с чем предлагаемые изменения представляются избыточными. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в отзыве правительства.

Принятые в июне поправки вводят штрафы в аналогичном предлагаемым заксобранием Петербурга размере за несоблюдение общих требований к содержанию домашних животных вводится штраф. Кроме того, на владельца животного, которое покусало другого гражданина или повредило чужое имущество, может быть наложен штраф до 200 тыс. руб.

Перечень потенциально опасных собак был утвержден правительством в 2019 году. В него входят 12 пород, в том числе бразильский бульдог и питбульмастиф, а также их метисы. Их выгул регулируется только на уровне региональных законов, во многих субъектах штрафов за их появление в общественных местах без намордника и поводка нет.

Читайте на РБК Pro
«Равенство жертв»: какое правило помогло Ли Якокке спасти Chrysler
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Почему перегретые рынки до сих пор не рухнули — The Economist
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
собаки штраф поводок намордник правительство
Материалы по теме
В Госдуме предложили штрафовать за самовыгул собак
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасный выгул собак
Общество
В России предложили ввести штраф за выгул опасных собак без намордника
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter