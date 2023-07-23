Правительство сочло избыточной мерой штрафы за выгул собак без намордника

Кабмин счел избыточной мерой введение штрафов за выгул без поводка и намордника потенциально опасных собак, поскольку принятые в июне поправки уже распространяются на такие действия

Правительство не поддержало законопроект заксобрания Санкт-Петербурга о введении штрафов за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Отзыв кабмина размещен в базе данных Госдумы, где опубликована внесенная инициатива.

Законопроектом предлагается ввести административную ответственность за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, в том числе штрафы от 1,5 до 3 тыс. руб. для физлиц, от 5 до 15 тыс. руб. — для должностных лиц и от 15 до 30 тыс. руб. для юрлиц.

В правительстве отметили, что в июне были приняты поправки, которые устанавливают административную ответственность за нарушение требований в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.

«Указанная норма Кодекса распространяется в том числе на выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, в связи с чем предлагаемые изменения представляются избыточными. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в отзыве правительства.

Принятые в июне поправки вводят штрафы в аналогичном предлагаемым заксобранием Петербурга размере за несоблюдение общих требований к содержанию домашних животных вводится штраф. Кроме того, на владельца животного, которое покусало другого гражданина или повредило чужое имущество, может быть наложен штраф до 200 тыс. руб.

Перечень потенциально опасных собак был утвержден правительством в 2019 году. В него входят 12 пород, в том числе бразильский бульдог и питбульмастиф, а также их метисы. Их выгул регулируется только на уровне региональных законов, во многих субъектах штрафов за их появление в общественных местах без намордника и поводка нет.