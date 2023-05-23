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В Госдуме приняли закон о штрафах за неправильное обращение с животными

Госдума приняла закон о штрафах до 30 тыс. руб. за выброшенных питомцев
Фото: Ariane Lohmar / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Ariane Lohmar / imagebroker.com / Global Look Press

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, вводящий наказание за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровья граждан.

«Принятие законопроекта, вводящего штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами», — заявил председатель комитета по государственному строительству и законодательству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.

За несоблюдение общих требований к содержанию домашних животных вводится штраф:

  • от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб. для физических лиц,
  • от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. для должностных лиц,
  • от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. для юридических лиц.

На владельца животного, которое покусало другого гражданина или повредило чужое имущество, может быть наложен штраф до 200 тыс. руб.

Также за жестокое обращение с животными для граждан ввели штраф до 15 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб. За ненадлежащее обращение с бездомными животными россиянам грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 15 тыс. руб., юридическим лицам — до 50 тыс. руб.

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Инициатива с поправками к КоАП была внесена в декабре 2021 года Крашенинниковым и депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым («Единая Россия»).

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов («Единая Россия») предложил приравнять безнадзорный выгул собак к выбрасыванию питомца на улицу. По его мнению, такие действия должны штрафоваться за это на сумму, равную региональному минимальному размеру оплаты труда. Соответствующие поправки разрабатываются к закону «Об ответственном обращении с животными».

Спиридонов предлагает также обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу, чтобы избежать недобросовестного разведения, которое также приводит к множеству брошенных животных.

Теги
животные Госдума законопроект Павел Крашенинников
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