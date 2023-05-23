Госдума приняла закон о штрафах до 30 тыс. руб. за выброшенных питомцев

В Госдуме приняли закон о штрафах за неправильное обращение с животными

Фото: Ariane Lohmar / imagebroker.com / Global Look Press

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, вводящий наказание за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровья граждан.

«Принятие законопроекта, вводящего штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами», — заявил председатель комитета по государственному строительству и законодательству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.

За несоблюдение общих требований к содержанию домашних животных вводится штраф:

от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб. для физических лиц,

от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. для должностных лиц,

от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. для юридических лиц.

На владельца животного, которое покусало другого гражданина или повредило чужое имущество, может быть наложен штраф до 200 тыс. руб.

Также за жестокое обращение с животными для граждан ввели штраф до 15 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб. За ненадлежащее обращение с бездомными животными россиянам грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 15 тыс. руб., юридическим лицам — до 50 тыс. руб.

Инициатива с поправками к КоАП была внесена в декабре 2021 года Крашенинниковым и депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым («Единая Россия»).

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов («Единая Россия») предложил приравнять безнадзорный выгул собак к выбрасыванию питомца на улицу. По его мнению, такие действия должны штрафоваться за это на сумму, равную региональному минимальному размеру оплаты труда. Соответствующие поправки разрабатываются к закону «Об ответственном обращении с животными».

Спиридонов предлагает также обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу, чтобы избежать недобросовестного разведения, которое также приводит к множеству брошенных животных.