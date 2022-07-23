Reuters узнал о разногласиях в ВОЗ относительно ЧС из-за оспы обезьян

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Эрдоган анонсировал вывоз зерна по Черному морю в ближайшее время Политика, 17:50
Совершивший жесткую посадку самолет повредил ЛЭП под Тверью Общество, 17:46
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 17:42
Турция заявила, что Россия исключила причастность к удару в районе Одессы Политика, 17:39
Валиева не сдержала слез после вопроса об Олимпиаде в Пекине Спорт, 17:33
ВОЗ признала оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией Общество, 17:30
В Камеруне похоронили Пьера Нарцисса Политика, 16:56
Голевой пас Акинфеева через поле помог ЦСКА выйти на первое место в РПЛ Спорт, 16:56
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 16:50
В Киев прибыла делегация палаты представителей конгресса США Политика, 16:49
Трусова назвала «минутной слабостью» свой срыв на Тутберидзе на Олимпиаде Спорт, 16:47
Reuters узнал о разногласиях в ВОЗ относительно ЧС из-за оспы обезьян Общество, 16:41
Канадская IMAX ушла из России Бизнес, 16:36
Футболист «Зенита» и сборной России выбыл на месяц из-за травмы Спорт, 16:13
Общество ,  
0 

Reuters узнал о разногласиях в ВОЗ относительно ЧС из-за оспы обезьян

Эксперты организации разошлись во мнениях относительно необходимости объявления ЧС мирового масштаба из-за распространения оспы обезьян, сообщает Reuters. Окончательное решение 23 июля должен принять гендиректор ВОЗ Гебрейесус
Фото: Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Blazquez Dominguez / Getty Images

Члены экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) расходятся во мнениях по поводу того, представляет ли собой вспышка оспы обезьян чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения во всем мире, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близких к обсуждению.

Специальный экспертный совет консультирует генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса относительно необходимости введения ЧС из-за распространения оспы обезьян.

Как сообщили источники Reuters, в прошлом Гебрейесус соглашался с рекомендациями комитета, однако на этот раз он склоняется к тому, чтобы объявить ЧС из-за распространения новой болезни. Окончательное решение должно быть принято в субботу, 23 июля.

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC), — официальная декларация ВОЗ о «чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования».

В России выявили первый случай заражения оспой обезьян
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff/Getty Images В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Наш мозг мешает нам экономить. Вот как его перехитрить
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Полезно ли для здоровья принимать БАДы
Статьи

По последним данным ВОЗ, с 1 января по 22 июня 2022 года лабораторно подтверждены 3413 случаев заражения и один летальный исход в 50 странах, большинство — в Европе.

В России первый случай заражения оспой обезьян выявили 12 июля. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. Он обратился в больницу с характерной сыпью, болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни нет, рассказали в Роспотребнадзоре. Зараженного изолировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

В Минпромторге отмечали, что запасов вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы обезьян, в России достаточно. В ведомстве добавили, что в стране налажена система производства вакцин от натуральной оспы, которые защищают и от оспы обезьян. По данным Минздрава, вакцинация этими препаратами обеспечивает защиту от вируса оспы обезьян примерно на 85%.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Оспа обезьян ВОЗ ЧС Тедрос Аданом Гебрейесус
Материалы по теме
Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика
Общество
Регионы оценили готовность к вспышке оспы обезьян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter