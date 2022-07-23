Reuters узнал о разногласиях в ВОЗ относительно ЧС из-за оспы обезьян
Члены экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) расходятся во мнениях по поводу того, представляет ли собой вспышка оспы обезьян чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения во всем мире, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близких к обсуждению.
Специальный экспертный совет консультирует генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса относительно необходимости введения ЧС из-за распространения оспы обезьян.
Как сообщили источники Reuters, в прошлом Гебрейесус соглашался с рекомендациями комитета, однако на этот раз он склоняется к тому, чтобы объявить ЧС из-за распространения новой болезни. Окончательное решение должно быть принято в субботу, 23 июля.
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC), — официальная декларация ВОЗ о «чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования».
Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.
Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.
По последним данным ВОЗ, с 1 января по 22 июня 2022 года лабораторно подтверждены 3413 случаев заражения и один летальный исход в 50 странах, большинство — в Европе.
В России первый случай заражения оспой обезьян выявили 12 июля. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. Он обратился в больницу с характерной сыпью, болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни нет, рассказали в Роспотребнадзоре. Зараженного изолировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
В Минпромторге отмечали, что запасов вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы обезьян, в России достаточно. В ведомстве добавили, что в стране налажена система производства вакцин от натуральной оспы, которые защищают и от оспы обезьян. По данным Минздрава, вакцинация этими препаратами обеспечивает защиту от вируса оспы обезьян примерно на 85%.