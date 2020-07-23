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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Петербурга и бизнес договорились об условиях открытия ресторанов

С 27 июля в городе начнется новый этап снятия ограничений. Перед ним власти города и Роспотребнадзор договорились с бизнесом о том, какие меры безопасности будут соблюдаться при открытии кафе, ресторанов и ТЦ
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга согласовали в ходе встречи с участием представителей бизнеса и Роспотребнадзора условия перехода на новый этап снятия ограничений, говорится в сообщении администрации города.

«В ходе встречи достигнуты договоренности об обеспечении мер безопасности при возобновлении деятельности предприятий общественного питания и торговых центров», — говорится в сообщении.

Обсуждение очередного этапа снятия ограничений прошло на встрече главного санитарного врача города Наталии Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина с бизнес-сообществом. На встрече представители бизнеса согласились взять на себя обязательства по исполнению мер безопасности и регулярному информированию населения об этих мерах.

Новый этап снятия ограничений начнется с 27 июля, уточнили в администрации.

Сейчас в Петербурге можно посещать детские и спортивные площадки, работают летние кафе и ряд предприятий, в том числе парикмахерские, открыты парки и скверы. Однако в общественных местах и транспорте по-прежнему нужно носить маску.

В Петербурге зафиксировали почти 10-кратный рост внебольничных пневмоний
Общество
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Согласно последней официальной информации, в Санкт-Петербурге зафиксировано 30,1 тыс. случаев заболевания, 1881 человек умер. По общему числу выявленных заболевших Санкт-Петербург занимает третье место после Москвы и Московской области. По суточному количеству смертей город вышел в четверг на первое место, обогнав Москву (19 смертей против 14 по данным за 23 июля).

13 июля глава города Александр Беглов заявил, что наметившийся рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Санкт-Петербурге связан с беспечностью некоторых жителей. «Число заболевших растет, пускай немного, но все-таки растет. К сожалению, это связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора», — сказал губернатор.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Санкт-Петербург, коронавирус
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