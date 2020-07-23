Власти Петербурга и бизнес договорились об условиях открытия ресторанов
Власти Санкт-Петербурга согласовали в ходе встречи с участием представителей бизнеса и Роспотребнадзора условия перехода на новый этап снятия ограничений, говорится в сообщении администрации города.
«В ходе встречи достигнуты договоренности об обеспечении мер безопасности при возобновлении деятельности предприятий общественного питания и торговых центров», — говорится в сообщении.
Обсуждение очередного этапа снятия ограничений прошло на встрече главного санитарного врача города Наталии Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина с бизнес-сообществом. На встрече представители бизнеса согласились взять на себя обязательства по исполнению мер безопасности и регулярному информированию населения об этих мерах.
Новый этап снятия ограничений начнется с 27 июля, уточнили в администрации.
Сейчас в Петербурге можно посещать детские и спортивные площадки, работают летние кафе и ряд предприятий, в том числе парикмахерские, открыты парки и скверы. Однако в общественных местах и транспорте по-прежнему нужно носить маску.