В Петербурге зафиксировали почти 10-кратный рост внебольничных пневмоний

Наибольший рост числа внебольничных пневмоний, по городской статистике, пришелся на май 2020 года

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В мае 2020 года в Петербурге было зафиксировано 9560 случаев внебольничный пневмоний, что в 9,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные содержатся в докладе Петростата «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».

За период с января по май в городе было выявлено 20 537 случаев внебольничных пневмоний, что в 2,7 раза превышает показатели за тот же период 2019 года.

При этом число случаев острых инфекций верхних дыхательных путей в Петербурге снизилось почти на 23% в мае и почти на 7% за период с января по май (по отношению к 2019 году).

За первые пять месяцев 2020 года в Петербурге умерли 27 878 человек, что на 2148 больше, чем за тот же период прошлого года. Из-за меньшего числа родившихся естественная убыль в городе составила в 2020 году 5356 человек против 2083 в прошлом.