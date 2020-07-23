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В Петербурге зафиксировали почти 10-кратный рост внебольничных пневмоний

Наибольший рост числа внебольничных пневмоний, по городской статистике, пришелся на май 2020 года
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В мае 2020 года в Петербурге было зафиксировано 9560 случаев внебольничный пневмоний, что в 9,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные содержатся в докладе Петростата «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».

За период с января по май в городе было выявлено 20 537 случаев внебольничных пневмоний, что в 2,7 раза превышает показатели за тот же период 2019 года.

При этом число случаев острых инфекций верхних дыхательных путей в Петербурге снизилось почти на 23% в мае и почти на 7% за период с января по май (по отношению к 2019 году).

За первые пять месяцев 2020 года в Петербурге умерли 27 878 человек, что на 2148 больше, чем за тот же период прошлого года. Из-за меньшего числа родившихся естественная убыль в городе составила в 2020 году 5356 человек против 2083 в прошлом.

В Петербурге зафиксировали рекордную почти за 10 лет смертность
Общество
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

РБК обратился за комментарием в пресс-службу комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга и администрацию города.

По официальным данным оперативного штаба на 23 июля, в Санкт-Петербурге от COVID-19 за все время эпидемии умерли 1862 человека. Всего в городе было выявлено 29 916 случаев заражения коронавирусом. 

В доклад не вошли июньские данные по смертности. Однако ранее комитет по делам записи актов гражданского состояния сообщал, что в мае в Петербурге умерли 6427 человек, а в июне в городе было зарегистрировано 7106 смертей. В обоих случаях это стало рекордным числом умерших с 2011 года, поскольку с 2011 по 2019 год смертность в Петербурге превышала 6 тыс. человек в месяц только три раза: в январе 2016-го (6083 человека), в январе 2017 года (6036) и в марте 2018-го (6211). 

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В администрации губернатора объяснили, что показатель смертности в июне вырос из-за пика эпидемии коронавируса, который пришелся на конец мая и первую декаду следующего месяца.

13 июля глава города Александр Беглов заявил, что наметившийся рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Санкт-Петербурге связан с беспечностью некоторых жителей. «Число заболевших растет, пускай немного, но все-таки растет. К сожалению, это связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора», — сказал тогда губернатор.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: смертность, пневмония, статистика
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