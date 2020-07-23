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Воробьев объявил о новых этапах снятия ограничений в Подмосковье

С завтрашнего дня в Подмосковье начнут действовать новые послабления. С конца июля снимут ограничения на спортивные мероприятия в залах, а последним, в сентябре, отменят запрет на курение кальянов в ресторанах
Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

В Подмосковье определены несколько новых этапов снятия ограничений, следует из сообщения в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева. С 24 июля возобновляется в полном объеме предоставление госуслуг, а с 31 июля с ограничениями могут возобновить работу кинотеатры. Губернатор подписал соответствующий указ.

В регионе по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, людей, контактировавших с больными COVID-19, а также обязательная социальная дистанция. В публичных местах, таких как магазины, по-прежнему необходимо носить маску.

Однако жителей региона ждут и послабления. С 24 июля возобновляется в обычном режиме предоставление услуг в госучреждениях. В организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора, отменяются обязательные стандарты.

С 31 июля разрешаются культурные, досуговые, развлекательные, выставочные зрелищные мероприятия в помещениях, рассчитанных не более чем 3 тыс. мест. При этом заполняемость помещений должна быть не более 50% от максимальной, а на мероприятиях должны быть соблюдены нормы социальной дистанции. Спортивные мероприятия разрешаются без ограничения максимальной вместимости помещения.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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С 1 августа без ограничений заработает водный транспорт, образовательные организации и букмекерские конторы. С этой же даты будет разрешена деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов.

Наконец, последним будет снят запрет на курение кальянов в ресторанах — его отменят только 1 сентября.

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Фото: Eric Gaillard / Reuters

Власти Московской области начали снимать карантинные меры с 23 мая, когда был отменен режим электронных пропусков. С середины июня в регионе открылись летние веранды и музеи. После этого работу возобновили торговые центры.

В июле в Подмосковье объявили о новом этапе отмены ограничений: с 16 июля в парках можно находиться без масок, с этого же дня полноценно заработали заведения общепита.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Подмосковье, Андрей Воробьев, коронавирус
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