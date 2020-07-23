Мосгорсуд отменил продление ареста замглавы «Аэрофлота»

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда продлить арест замглавы «Аэрофлота» Владимира Александрова, проходящего по делу о крупном мошенничестве, но оставил того под стражей до 7 августа

Владимир Александров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Московский городской суд отменил вынесенное в мае постановление Басманного суда о продлении ареста заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд также отменил продление ареста для проходящих по тому же делу адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец, а также бывшего директора юридического департамента «Аэрофлота» Татьяны Давыдовой.

При этом всех четверых суд оставил под стражей до 7 августа. До этого времени Басманный суд должен повторно рассмотреть ходатайство о продлении ареста.

Топ-менеджера «Аэрофлота» Александрова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с другими фигурантами, по версии следствия, он вывел из авиакомпании не менее 250 млн руб.