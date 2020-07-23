Губернатор Петербурга упрекнул своих подчиненных в «неуместной ретивости»

Беглов заявил, что вольная трактовка его поручения о сокращении штатов бюджетных организаций «создает панические настроения». Ранее в городе после поручения губернатора начали готовить увольнения сотрудников театров и библиотек

Александр Беглов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Распоряжение о «сокращении штатной численности бюджетных организаций» было чрезмерно «вольно» интерпретировано чиновниками. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения», — написал Беглов на своей странице в сети «ВКонтакте».

21 июля пресс-служба губернатора сообщила, что в Петербурге будет проведено сокращение штатов органов государственной власти и подведомственных им организаций. «Мы должны экономить деньги — это деньги наших горожан», — объяснил тогда принятое решение сам Беглов, отметив, что сокращение штатов приведет не только к экономии средств, но и к повышению эффективности работы.

В сообщении на сайте Смольного отмечалось, что сокращения не коснутся медицинских и образовательных организаций, а также организаций социальной защиты и социального обслуживания населения. На следующий день депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник опубликовал на своей странице в сети Facebook копию письма, разосланного городским комитетом по культуре в подведомственные тому учреждения. В письме руководителям организаций предлагалось представить предложения о сокращении штата на 10%.