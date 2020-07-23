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Губернатор Петербурга упрекнул своих подчиненных в «неуместной ретивости»

Беглов заявил, что вольная трактовка его поручения о сокращении штатов бюджетных организаций «создает панические настроения». Ранее в городе после поручения губернатора начали готовить увольнения сотрудников театров и библиотек
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Распоряжение о «сокращении штатной численности бюджетных организаций» было чрезмерно «вольно» интерпретировано чиновниками. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения», — написал Беглов на своей странице в сети «ВКонтакте».

21 июля пресс-служба губернатора сообщила, что в Петербурге будет проведено сокращение штатов органов государственной власти и подведомственных им организаций. «Мы должны экономить деньги — это деньги наших горожан», — объяснил тогда принятое решение сам Беглов, отметив, что сокращение штатов приведет не только к экономии средств, но и к повышению эффективности работы.

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Александр Беглов

В сообщении на сайте Смольного отмечалось, что сокращения не коснутся медицинских и образовательных организаций, а также организаций социальной защиты и социального обслуживания населения. На следующий день депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник опубликовал на своей странице в сети Facebook копию письма, разосланного городским комитетом по культуре в подведомственные тому учреждения. В письме руководителям организаций предлагалось представить предложения о сокращении штата на 10%.

«Массовые сокращения грядут в учреждениях культуры Петербурга. Беглов дал поручение сократить каждого десятого (!) бюджетника. Сегодня театры, школы, библиотеки получили нижеследующее письмо. Нет слов цензурных. Губернатор культурной столицы России сокращает работников учреждений культуры. Требую от Беглова отменить планируемые сокращения в сфере культуры», — прокомментировал документ депутат.

23 июля Резник опубликовал также фотографию аналогичного письма главы комитета по туризму.

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Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

На сообщения о грядущих сокращениях бюджетников в театрах и других учреждениях культуры отреагировал Союз театральных деятелей России, глава которого Александр Калягин заявил, что «возмущено все театральное сообщество».

«Меня потрясло, что ваше решение о сокращении аппарата чиновников было так чудовищно откорректировано <...> Я уверен, что в случае исполнения данного вашего поручения могут возникнуть непоправимые, катастрофические последствия для развития культурной жизни столичного города. Вы, не побоюсь этого утверждения, таким образом разрушаете культуру Санкт-Петербурга, и делаете это по хорошо известной и отработанной схеме: уменьшить субсидии, сократить штат, а что дальше? Заветная цель будет достигнута? Станет меньше театров, и в итоге северная столица потеряет свое значение культурной столицы России», — говорится в обращении Калягина к Беглову.

Беглов в четверг заверил, что речь в его поручении шла в первую очередь «о снижении количества чиновников и управленцев».

«Задача — провести ревизию штатного расписания. Если руководство организации сочтет необходимым сократить какую-то ставку, то подготовить обоснование для этого сокращения и информировать об этом отраслевой комитет. <...> Мы знаем, какая огромная нагрузка лежит на плечах работников учреждений культуры. Поэтому руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений. В соответствии со сложившейся экономической ситуацией — оптимизация расходов необходима, но не за счет качества работы», — заявил Беглов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Санкт-Петербург, Александр Беглов, сокращение штата
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