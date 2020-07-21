Беглов отправил в Москву вице-губернатора договорится об открытии ТЦ

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Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля. Такое поручение им дал глава города Александр Беглов.

«Сегодня или завтра берите билет на самолет, на поезд, поезжайте в Москву. Есть такая организация Роспотребнадзор, если вы не можете с местной договориться и доказать, что мы можем открыть торговые центры и рестораны. И привезите мне в четверг, самое позднее в пятницу, решение», — приводит «Фонтанка» слова Беглова во время заседания правительства города.

«Если решение опять будет отрицательное, я сам поеду тогда в субботу в Роспотребнадзор», — добавил губернатор.

«Мы должны занять жесткую позицию, чтобы отстаивать интересы бизнеса нашего города», — резюмировал Беглов.

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