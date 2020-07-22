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Общество ,  
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Беглов заявил о не дающих «заснуть и пройти мимо» проблем горожанах

После публикации рейтинга лучших регионов РБК, где Петербург занял первое место, губернатор города указал, что качество жизни там является заслугой горожан, которые власти «заснуть» и «пройти мимо» проблем
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что качество жизни в городе является заслугой его жителей. Такое мнение он выразил, комментируя результаты рейтинга лучших регионов для жизни по версии агентства НКР (входит в группу РБК), в котором Петербург занял первое место.

Общий показатель города в рейтинге составил 7 баллов, на втором месте оказалась Москва (6,1 балла), а на третьем — Белгородская область (5,64 балла). Санкт-Петербург существенно обошел столицу по обеспеченности населения жильем, а также по соотношению численности школьников и педагогов.

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Фото: Максим Шеметов / ТАСС

«У нас очень ответственные, требовательные жители», — пояснил губернатор города в эфире телеканала РБК. По словам Беглова, они не дают власти «заснуть» и «пройти мимо каких-то проблем». «Они обязательно скажут тебе, какие проблемы существуют, и не будут в этом отношении стесняться, за что я им благодарен. Поэтому власти приходится «крутиться-вертеться», чтобы решить те или иные проблемы», — добавил губернатор.

Жители Петербурга отличаются тем, что помогают власти, считает Беглов. «Они не просто наблюдатели. Они могут поругать, но могут и поддержать», — заметил глава города.

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Материал дополняется. 

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Теги: Санкт-Петербург, Александр Беглов
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