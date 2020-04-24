Китай представил название для своей первой миссии на Марс

Китайское национальное космическое управление (CNSA) представило название своей первой миссии на Марс — «Тяньмэнь-1». Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление Национального космического управления Китая (CNSA).

Миссия получила такое название в честь стихотворения «Тяньмэнь», автором которого является древнекитайский поэт Цай Юань. Дословно название переводится как «Вопросы к небу».

Предполагается, что Пекин запустит беспилотный зонд в полет на Марс в рамках этой миссии в текущем году. CNSA заявила, что в дальнейшем все китайские миссии по исследованию других планет будут называться «Тяньмэнь».

Заместитель главы Национального космического управления Китая Ву Яньхуа говорил в 2017 году, что космический аппарат будет выведен на переходную орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан. После отделения от ступеней зонду понадобится около семи месяцев для того, чтобы добраться до Марса.

Объявление о названии миссии на Марс CNSA сделало 24 апреля. В эту дату в Китае отмечают День космонавтики — в честь 24 апреля 1970 года, когда был запущен первый китайский спутник.