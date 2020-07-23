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Трамп направил дополнительные силы в охваченные преступностью города

По его мнению, кровопролитие, происходящее в американских городах, должно закончиться. Другого выбора, кроме как вмешаться в происходящее, нет, считает Трамп. При этом мэры 14 городов призвали Белый дом отказаться от этой идеи
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке дополнительных сил в лице сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с разгулом преступности в американских городах. Об этом глава государства сообщил, выступая в Белом доме.

«В последние недели началось радикальное левое движение за то, чтобы прекратить финансирование и распустить полицейские департаменты. Политики крайних взглядов присоединились к этому крестовому походу против полиции», — сказал президент.

По его словам, подобные действия привели к резкому росту убийств, огнестрельных ранений и насилия другого рода. «Это кровопролитие должно закончиться, и оно закончится. Сегодня я объявляю о резком увеличении [числа сотрудников] федеральных правоохранительных органов в наших муниципалитетах, которые охвачены насильственными преступлениями», — заявил Трамп, назвав в качестве примера Чикаго, штат Иллинойс.

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Как отметил глава Белого дома, у него нет другого выбора, кроме как вмешаться в происходящее. При этом он подчеркнул, что борьба с преступностью входит в число обязательств «местных выборных чиновников», однако когда они этим не занимаются, «происходит катастрофа».

Генеральный прокурор США Уильям Барр в свою очередь сообщил, что в рамках операции «Легенда» в Канзас-Сити, штат Канзас, уже направлено более 200 федеральных сотрудников правоохранительных органов. Примерно такое же число, как уточнил генпрокурор, будет направлено в Чикаго, более 35 человек будут размещены в Альбукерке, штат Нью-Мексико. «Наша цель — помочь сохранить жизни. <...> Каждый год около 7,5 тыс. темнокожих американцев становятся жертвами убийств. Все эти жизни имеют значение», — отметил он.

Мэры 14 американских городов, среди которых Сиэтл (штат Вашингтон), Портленд (штат Орегон), Атланта (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс), Вашингтон (окргу Колумбия), призвали администрацию Трампа отказаться от отправки федеральных сил. Они направили письмо на имя Барра и исполняющего обязанности министра Национальной безопасности США Чеда Вульфа, в котором выразили «глубокую обеспокоенность и возражение против размещения федеральных сил в городах США».

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«Одностороннее развертывание этих сил в американских городах беспрецедентно и нарушает фундаментальные конституционные гарантии и принципы федерализма», — говорится в письме, которое цитирует The Hill. В обращении утверждается, что развертывание в городах федеральных сил происходит без запроса местных властей и является неприемлемым.

В текущем году в ряде крупных городах США наблюдается резкий рост тяжких преступлений (на 40% и более). Власти некоторых из них считают, что причиной тому стал коронавирус COVID-19, в результате которого существенно увеличился уровень безработицы. Последний масштабный инцидент со стрельбой произошел в Чикаго 21 июля. В результате стрельбы ранения получили 15 человек.

Также массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая — начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который подозревался в использовании поддельных купюр при попытке расплатиться в магазине. Полицейские во время его задержания применили удушающий прием, в результате чего он умер. Смерть Флойда привела к крупным беспорядкам в большинстве штатов, куда для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, преступность
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