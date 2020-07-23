Трамп направил дополнительные силы в охваченные преступностью города

По его мнению, кровопролитие, происходящее в американских городах, должно закончиться. Другого выбора, кроме как вмешаться в происходящее, нет, считает Трамп. При этом мэры 14 городов призвали Белый дом отказаться от этой идеи

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке дополнительных сил в лице сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с разгулом преступности в американских городах. Об этом глава государства сообщил, выступая в Белом доме.

«В последние недели началось радикальное левое движение за то, чтобы прекратить финансирование и распустить полицейские департаменты. Политики крайних взглядов присоединились к этому крестовому походу против полиции», — сказал президент.

По его словам, подобные действия привели к резкому росту убийств, огнестрельных ранений и насилия другого рода. «Это кровопролитие должно закончиться, и оно закончится. Сегодня я объявляю о резком увеличении [числа сотрудников] федеральных правоохранительных органов в наших муниципалитетах, которые охвачены насильственными преступлениями», — заявил Трамп, назвав в качестве примера Чикаго, штат Иллинойс.

Как отметил глава Белого дома, у него нет другого выбора, кроме как вмешаться в происходящее. При этом он подчеркнул, что борьба с преступностью входит в число обязательств «местных выборных чиновников», однако когда они этим не занимаются, «происходит катастрофа».