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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июля

Общее число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 15 млн, эксперты сомневаются в завершении пандемии в этом году, а российскую вакцину могут зарегистрировать в начале августа — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
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Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 789,1 тыс. (5862 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 745 человек (165 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 572 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Премьер Михаил Мишустин сообщил, что четыре разрабатываемые в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 уже доказали свою безопасность. Проверенная вакцина от коронавируса в России может появиться этой осенью, сказал он. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал еще более ранние сроки регистрации первой вакцины: первая декада августа.
  • Пандемия COVID-19 вряд ли закончится до начала 2021 года, заявил академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев. По мнению эксперта, о том, что заболевание будет распространяться и дальше, говорит и прирост заболеваемости в мире: «Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня, и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди».
  • По данным Минздрава, доля населения с антителами к коронавирусной инфекции COVID-19 в столичном регионе превысила 23–24%, в других регионах она меньше.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Свердловской области умер заразившийся коронавирусом 43-летний министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярев.

  • Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил о зафиксированном случае повторного заражения коронавирусом. По его словам, дважды в течение двух месяцев заразился медицинский работник. Но позже в обладминистрации поправили губернатора: медик сначала переболел пневмонией и его тест на COVID-19 был отрицательным, а во втором случае тест оказался положительным.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 14,7 млн, 611,2 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 15 млн человек, из них 617,9 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3,919 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (почти 2,16 млн), на третьем — Индия (более 1,19 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Южная Африка (381,7 тыс.).
  • Общее число заболевших в мире пересекло отметку в 15 млн. Предыдущая знаковая отметка в 10 млн человек была зафиксирована менее месяца назад, 28 июня.
  • Власти США намерены заплатить $1,95 млрд компании Pfizer за изготовление и доставку 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Сейчас вакцина находится на стадии клинического тестирования.
  • Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили о создании «коктейля» из антител, который может эффективно уничтожать коронавирус. Пока его исследования проводятся на животных, к октябрю могут начаться клинические испытания на людях. По словам участников исследования, препарат может стать заменой вакцины и использоваться как для профилактики, так и для лечения уже заболевших.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Эксперт Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что массовую вакцинацию не стоит ждать ранее первой половины 2021 года. Представитель ВОЗ также добавил, что организация работает над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение препаратов. «Вакцины от коронавируса не для богатых, не для бедных — они для всех», — подчеркнул он.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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