Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июля

Общее число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 15 млн, эксперты сомневаются в завершении пандемии в этом году, а российскую вакцину могут зарегистрировать в начале августа — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 789,1 тыс. (5862 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 745 человек (165 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 572 тыс. человек.