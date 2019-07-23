В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

По словам представителя ГУ МВД по Свердловской области, задержаны двое ранее судимых граждан. Возможным мотивом их действия назвали месть полицейским

В Екатеринбурге силовики задержали двоих мужчин, заложивших на пути кортежа президента России Владимира Путина муляж самодельного взрывного устройства, об этом РБК сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, это были местные, ранее судимые граждане. «Это местные, ранее судимые граждане. Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, дабы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности», — заявил агентству пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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