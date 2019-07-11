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В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обычной практикой то, что глава государства Владимир Путин решил пообщаться с гражданами в Екатеринбурге, передает корреспондент РБК.

«Он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, он общается с ними», — сказал представитель президента. Песков добавил, что в это время Путину передают «какие-то письма, какие-то записки». «Так было, кстати, и на этот раз [в Екатеринбурге]», — пояснил пресс-секретарь. Песков заявил, что иногда люди ждут главу государства по несколько часов.

Он также отметил, что служба безопасности президента делает все необходимое, не мешая его общению с гражданами.

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Песков назвал причину потери девушкой сознания на встрече с Путиным

Путин приехал в Екатеринбург 9 июля на выставку «Иннопром». В этот день он также общался со студентами Уральского федерального университета. На встрече одна из девушек потеряла сознания. По словам Пескова, она перенервничала, президентские врачи оказали ей помощь.

Отъезжая от университета, Путин вышел из машины, чтобы пообщаться с ожидавшими его у здания людьми. «Коммерсант» писал, что при этом президентский кортеж чуть не наехал на одну из студенток. В Кремле эту информацию опровергли.

Теги: Владимир Путин, Екатеринбург
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