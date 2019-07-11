В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обычной практикой то, что глава государства Владимир Путин решил пообщаться с гражданами в Екатеринбурге, передает корреспондент РБК.

«Он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, он общается с ними», — сказал представитель президента. Песков добавил, что в это время Путину передают «какие-то письма, какие-то записки». «Так было, кстати, и на этот раз [в Екатеринбурге]», — пояснил пресс-секретарь. Песков заявил, что иногда люди ждут главу государства по несколько часов.

Он также отметил, что служба безопасности президента делает все необходимое, не мешая его общению с гражданами.

Путин приехал в Екатеринбург 9 июля на выставку «Иннопром». В этот день он также общался со студентами Уральского федерального университета. На встрече одна из девушек потеряла сознания. По словам Пескова, она перенервничала, президентские врачи оказали ей помощь.