Песков назвал причину потери девушкой сознания на встрече с Путиным

Во время встречи президента со студентами Уральского федерального университета одной из присутствовавших стало плохо, она потеряла сознание. Помощь девушке попыталась оказать вице-премьер Татьяна Голикова

Владимир Путин на встрече со студентами (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал детали инцидента с потерявшей сознание девушкой, который произошел на встрече Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета. Об этом сообщает «РИА Новости».

«На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя», — сказал Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал информацию газеты «Коммерсантъ» о том, что еще одна девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа и помощь ей оказал сам Путин, вышедший из машины. «Президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле», — пояснил Песков.

9 июля во время встречи Путина со студентами Уральского федерального университета одной из присутствовавших стало плохо, она потеряла сознание. Путин прервал выступление и попросил найти врача. Пострадавшую вынесли из аудитории. Помощь девушке попыталась оказать вице-премьер Татьяна Голикова.