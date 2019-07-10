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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Песков назвал причину потери девушкой сознания на встрече с Путиным
Во время встречи президента со студентами Уральского федерального университета одной из присутствовавших стало плохо, она потеряла сознание. Помощь девушке попыталась оказать вице-премьер Татьяна Голикова
Владимир Путин на встрече со студентами (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал детали инцидента с потерявшей сознание девушкой, который произошел на встрече Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета. Об этом сообщает «РИА Новости».

«На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя», — сказал Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал информацию газеты «Коммерсантъ» о том, что еще одна девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа и помощь ей оказал сам Путин, вышедший из машины. «Президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле», — пояснил Песков.

9 июля во время встречи Путина со студентами Уральского федерального университета одной из присутствовавших стало плохо, она потеряла сознание. Путин прервал выступление и попросил найти врача. Пострадавшую вынесли из аудитории. Помощь девушке попыталась оказать вице-премьер Татьяна Голикова.

В пресс-службе УрФУ рассказали, что госпитализация не потребовалась. В вузе уточнили, что сознание потеряла не участница встречи, а девушка, которая «технически сопровождала визит».

Авторы: Александра Федотова, Константин Ткаченко
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, девушка
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Девушке стало плохо во время встречи с Путиным
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