Два моряка пострадали при атаке пиратов на грузовое судно близ Сингапура

Группа вооруженных пиратов напала на южнокорейское грузовое судно неподалеку от Сингапурского пролива. В результате атаки пострадали двое моряков, сообщает Yonhap со ссылкой на министерство морских дел и рыболовства Республики Корея.
По его данным, атака была совершена сразу после того, как судно дозаправилось в одном из портов Сингапура. Нападение длилось около получаса. Затем пираты покинули судно, после чего оно продолжило путь в Южную Корею.
В результате нападения пострадал капитан корабля и один из матросов. Они получили ушибы, пытаясь оказать сопротивление. Всего на борту грузового судна находились 22 корейца и 18 индонезийцев.
Пираты похитили более $13 тыс., а также личные вещи членов экипажа (мобильные телефоны, одежду и обувь).