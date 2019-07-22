Два моряка пострадали при атаке пиратов на грузовое судно близ Сингапура

Два моряка пострадали при атаке пиратов на грузовое судно близ Сингапура

Группа вооруженных пиратов напала на южнокорейское грузовое судно неподалеку от Сингапурского пролива. В результате атаки пострадали двое моряков, сообщает Yonhap со ссылкой на министерство морских дел и рыболовства Республики Корея.

По его данным, атака была совершена сразу после того, как судно дозаправилось в одном из портов Сингапура. Нападение длилось около получаса. Затем пираты покинули судно, после чего оно продолжило путь в Южную Корею.

В результате нападения пострадал капитан корабля и один из матросов. Они получили ушибы, пытаясь оказать сопротивление. Всего на борту грузового судна находились 22 корейца и 18 индонезийцев.

Пираты похитили более $13 тыс., а также личные вещи членов экипажа (мобильные телефоны, одежду и обувь).