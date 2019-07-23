Летевший в Москву самолет Azur Air вернулся в Анталью

В авиакомпании Azur Air сообщили, что лайнер, направлявшийся из Антальи в Москву, после вылета вернулся в аэропорт. Накануне пассажиры столкнулись с многочасовыми задержками рейсов из столицы на турецкий курорт и обратно

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самолет российской Azur Air, следовавший по маршруту Анталья — Москва, вернулся в аэропорт вылета «с целью обеспечения безопасности полетов», сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Речь идет о рейсе ZF-8886, который должен был прибыть во Внуково в 12:08 мск. В пресс-службе турецкого аэропорта заявили ТАСС, что лайнер вернулся по технической причине.

«Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. Авиакомпания уже предоставила пассажирам резервное воздушное судно, в настоящее время оно готовится к приему пассажиров», — сообщили в пресс-службе. В Azur Air извинились перед пассажирами и пообещали, что вылет резервного борта произойдет в ближайшее время.

Накануне, 22 июля, пассажиры Azur Air столкнулись с задержками рейсов в Москве и Анталье. Так, по данным генконсульства, около 500 человек не смогли вылететь из турецкого города, так как ждали прилет борта из российской столицы. Вылет самолета в обратном направлении, из Москвы в Анталью, задержался более чем на 16 часов.