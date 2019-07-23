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Летевший в Москву самолет Azur Air вернулся в Анталью
В авиакомпании Azur Air сообщили, что лайнер, направлявшийся из Антальи в Москву, после вылета вернулся в аэропорт. Накануне пассажиры столкнулись с многочасовыми задержками рейсов из столицы на турецкий курорт и обратно
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самолет российской Azur Air, следовавший по маршруту Анталья — Москва, вернулся в аэропорт вылета «с целью обеспечения безопасности полетов», сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Речь идет о рейсе ZF-8886, который должен был прибыть во Внуково в 12:08 мск. В пресс-службе турецкого аэропорта заявили ТАСС, что лайнер вернулся по технической причине.

«Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. Авиакомпания уже предоставила пассажирам резервное воздушное судно, в настоящее время оно готовится к приему пассажиров», — сообщили в пресс-службе. В Azur Air извинились перед пассажирами и пообещали, что вылет резервного борта произойдет в ближайшее время.

Общество
В Анталье застряли 500 вылетавших в Москву пассажиров Azur Air

Накануне, 22 июля, пассажиры Azur Air столкнулись с задержками рейсов в Москве и Анталье. Так, по данным генконсульства, около 500 человек не смогли вылететь из турецкого города, так как ждали прилет борта из российской столицы. Вылет самолета в обратном направлении, из Москвы в Анталью, задержался более чем на 16 часов.

Изначально планировалось, что Boeing 777 вылетит из Шереметьево в ночь на 22 июля, но из-за технических неполадок полет перенесли, рассказали РБК в пресс-службе аэропорта. Часть пассажиров, которые должны были лететь в Турцию из Шереметьево, направили во Внуково, откуда они и вылетели в пункт назначения. Позже в Azur Air сообщили, что отправили в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.

Авторы: Екатерина Костина, Константин Нагаев
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: Анталья, Самолет, Azur Air
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Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
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В Анталье застряли 500 вылетавших в Москву пассажиров Azur Air
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Вылетевший в Анталью рейс вернулся во Внуково из-за проблем с двигателем
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