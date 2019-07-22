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BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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В Анталье застряли 500 вылетавших в Москву пассажиров Azur Air

Из-за проблем с вылетом самолета из Шереметьево, задержался вылет 500 пассажиров из Антальи, сообщили РБК в генконсульстве России в Анталье, они ожидают прилета борта из Москвы. В Шереметьево вылет лайнера авиакомпании Azur Air в обратном направлении задержался более чем на 16 часов.

«Рейс действительно был задержан. В аэропорту в России возник технический вопрос, и самолет не смог вовремя вылететь. Здесь, в аэропорту Антальи, пассажиры были обеспечены и питанием, и питьем. С ними присутствовал переводчик», — рассказал представитель генконсульства.

Дипломат добавил, что самолет, который должен забрать россиян, уже прибыл на территорию Турции. В восьмом часу вечера борт должен вылететь из аэропорта Антальи.

В Шереметьево вылет рейса авиакомпании Azur Air из Москвы в Анталью был задержан более чем на 16 часов, следует из заявления РБК главы пресс-службы аэропорта Романа Гениса.

По его словам, изначально вылет Boeing 777 был запланирован на 2:50 мск 22 июля, однако по техническим причинам его перенесли на 11:40. После посадки 536 пассажиров в 12:00 рейс вновь был отложен из-за технических неполадок. В итоге авиакомпания задействовала резервный борт, вылет из Шереметьево запланирован после 19:00, заключил Генис. Он отметил, что аэропорт предоставил пассажирам питание и размещение в гостинице.

В пресс-службе Azur Air РБК уточнили, что часть пассажиров были направлены за счет компании во Внуково, откуда также примерно в 19:00 должны вылететь в Анталью другим рейсом. Кроме того, клиенты перевозчика, которые из-за задержки в Москве не могут вылететь из аэропорта Антальи, будут доставлены во Внуково тремя рейсами, начиная с 19:30, заверили в Azur Air.

Теги: вылет, авиарейс, перенос, новости РБК
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