Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Час назад все пассажиры и московских и анталийских рейсов уже находились в самолете», — сказала представитель авиакомпании.

Как ранее сообщило российское генконсульство в Анталье, около 500 пассажиров не смогли вылететь из города, поскольку ожидали прилета борта из Москвы. В Шереметьево вылет самолета Azur Air в обратном направлении задержался более чем на 16 часов.

В пресс-службе московского аэропорта РБК рассказали, что изначально Boeing 777 должен был вылететь в ночь на 22 июля, однако в итоге из-за технических неполадок вылет запланировали после 19:00. Часть пассажиров, которые должны были вылететь из Шереметьево, за счет Azur Air отправили во Внуково. Оттуда они вылетели в Турцию тремя рейсами.