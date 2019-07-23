Роналду избежал преследования по обвинению в изнасиловании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,10 +0,04 EUR Бирж. 70,74 +0,06 Brent 63,41 +2,18% USD Нал. 63,59 61,82 EUR Нал. 71,60 69,80 USD ЦБ 62,98 +0,11 EUR ЦБ 70,65 -0,14 EUR/USD 1,1208 -0,0006 BTC/USD Бирж. 10 335,00 -230,00 IMOEX 2 684,25 -0,60% RTSI 1 341,17 -0,70% DJIA 27 170,62 +0,06% Nasdaq 8 204,14 +0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BlackRock $567 (+19,73%) прогноз Credit Suisse к 19.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+24,08%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+14,07%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
BlackRock $567 (+19,73%) прогноз Credit Suisse к 19.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+24,08%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+14,07%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 62,98 (+0,11) Quote, 22 июл, 12:48
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 70,65 (-0,14) Quote, 22 июл, 12:48
В Хабаровском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре в лагере Общество, 01:13 Партия Зеленского укрепила лидерство после обработки 88% протоколов Политика, 00:55 Роналду избежал преследования по обвинению в изнасиловании Общество, 00:32 Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS Спорт, 00:27 Что известно о соперниках российских клубов в Еврокубках Спорт, 00:02 Монополия «Слуги», провал националистов. Что важно знать о выборах в Раду Политика, 00:01 В Сергиевом Посаде опровергли увольнения в скорой из-за визита патриарха Общество, 00:01 Попавший в Раду лидер «Океана Эльзы» предложил закон о гастролях в России Политика, 22 июл, 23:35 Минздрав направил бригаду врачей в сгоревший лагерь в Хабаровском крае Общество, 22 июл, 23:29 Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов Общество, 22 июл, 23:18 Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю Политика, 22 июл, 23:08 Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона Политика, 22 июл, 23:06 Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве Общество, 22 июл, 23:03 В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину Общество, 22 июл, 22:50
Общество ,  
0 
Роналду избежал преследования по обвинению в изнасиловании
Прокуратура решила не предъявлять обвинения футболисту. Речь идет о событиях десятилетней давности. Американка Кэтрин Майорга утверждала, что Роналду изнасиловал ее в одном из отелей Лас-Вегаса. Сам футболист опровергал обвинения
Криштиану Роналду (Фото: Feline Lim / Reuters )

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Рональду не будет привлечен к уголовной ответственности по обвинению в изнасиловании десятилетней давности, имевшем место якобы в номере одного из отелей Лас-Вегаса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление прокурора округа Кларк (Лас-Вегас) Стива Волфсона.

По его словам, он ознакомился с материалами нового полицейского расследования и решил, что обвинения Кэтрин Майорги нельзя доказать вне всяких разумных сомнений. «Таким образом, никаких обвинений не будет», — цитирует агентство заявление Волфсона.

Общество
Власти Лас-Вегаса запросили образцы ДНК Роналду по делу об изнасиловании

Адвокат Роналду, Питер Кристиансен, ранее говорил, что Роналду и Майорга имели сексуальный контакт в 2009 году. Однако изнасилования, по его словам, не было. В понедельник Кристиансен был недоступен для комментариев, добавляет AP. Адвокаты Майорги не ответили на запросы о комментариях.

Общество
Роналду ответил на обвинения в изнасиловании

О возобновлении расследования в отношении Роналду по обвинению в изнасиловании в 2009 году, стало известно в октябре минувшего года. Der Spiegel тогда написала, что Майорга обвинила Роналду в изнасиловании и подала на футболиста в суд. Годом ранее издание сообщало, что футболист заключил с девушкой внесудебное соглашение и заплатил ей $375 тыс. за молчание. Сам Роналду отрицал обвинения.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Криштиану Роналду, изнасилование, Лас-Вегас
Материалы по теме
СМИ узнали о покупке Роналду самого дорогого автомобиля в мире
Общество
Роналду приговорили к штрафу в €19 млн и условному сроку из-за налогов
Общество
Роналду первым в мире собрал 150 млн подписчиков в Instagram
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter