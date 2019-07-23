Роналду избежал преследования по обвинению в изнасиловании

Прокуратура решила не предъявлять обвинения футболисту. Речь идет о событиях десятилетней давности. Американка Кэтрин Майорга утверждала, что Роналду изнасиловал ее в одном из отелей Лас-Вегаса. Сам футболист опровергал обвинения

Криштиану Роналду (Фото: Feline Lim / Reuters )

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Рональду не будет привлечен к уголовной ответственности по обвинению в изнасиловании десятилетней давности, имевшем место якобы в номере одного из отелей Лас-Вегаса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление прокурора округа Кларк (Лас-Вегас) Стива Волфсона.

По его словам, он ознакомился с материалами нового полицейского расследования и решил, что обвинения Кэтрин Майорги нельзя доказать вне всяких разумных сомнений. «Таким образом, никаких обвинений не будет», — цитирует агентство заявление Волфсона.

Адвокат Роналду, Питер Кристиансен, ранее говорил, что Роналду и Майорга имели сексуальный контакт в 2009 году. Однако изнасилования, по его словам, не было. В понедельник Кристиансен был недоступен для комментариев, добавляет AP. Адвокаты Майорги не ответили на запросы о комментариях.