В Дербенте погиб начальник полиции Дагестанских Огней

Начальник полиции Дагестанских Огней погиб в бою с боевиками в Дербенте

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Подполковник Мавлудин Хидирнабиев прибыл на подмогу своим коллегам, однако получил тяжелое ранение, спасти его не смогли. Перестрелка в Дербенте и Махачкале продолжается

В Дербенте погиб начальник отделения полиции города Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев, прибывший на подмогу своим коллегам и получивший тяжелое ранение, сообщило управление МВД по Дагестану.

«Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам начальнику отдела полиции ДагОгней медики помочь не смогли», — говорится в сообщении.

Перестрелка в Дербенте и Махачкале продолжается, уточнили в ведомстве.

Корреспондент ТАСС ранее сообщил, что центр Дербента обесточен, в городе идут бои между силовиками и террористами. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах республики рассказал, что боевики заблокированы в одном из зданий города.

В центре дагестанского села Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента, неизвестные обстреляли машину с полицейскими, которые были направлены туда «для выполнения боевого задания». Источник РБК в силовых структурах сообщал, что в Сергокале был задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров. Полиция проверяет информацию о том, что его дети могли быть среди нападавших.

Бои с террористами начались в Дербенте и Махачкале около 19:00 мск. Боевики напали на храм и синагогу в Дербенте, а также на храм, синагогу и пост ДПС в Махачкале. В муфтияте Дагестана ранее сообщили, что убиты семь сотрудников полиции и два мирных жителя, еще 25 человек пострадали.

В Дербенте был убит в том числе пожилой священник РПЦ Николай Котельников. В городских синагоге и церкви произошли пожары. В Махачкале, как сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, убит охранник церкви. Внутри церкви забаррикадировались прихожане.

В Дагестане введен режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 205 Уголовного кодекса — «Теракт».

По данным МВД, четыре боевика были ликвидированы, точное количество нападавших неизвестно.