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Общество ,  
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В Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь

В Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, погиб один полицейский
Неизвестные расстреляли здание церкви и синагоги в Дербенте, последняя в результате атаки загорелась. Полиция вступила с террористами в перестрелку, один из правоохранителей погиб
Дербент, Дагестан
Дербент, Дагестан (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, по предварительной информации один сотрудник полиции погиб, один ранен. Об этом сообщает МВД Дагестана в своем телеграм-канале.

«Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые объявлен в ориентировку: «Фольксваген Поло» белого цвета госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», — говорится в сообщении.

«РИА Новости» публикует кадры с места стрельбы, на которых видно горящее здание синагоги. Позже возгорание в храме подтвердили ТАСС в мэрии города.

Синагога Келе-Нумаз в дагестанском Дербенте расположена в центральной части города, на улице Таги-Заде. Она была основана еще в 1914 году и неоднократно перестраивалась.

Неподалеку от синагоги расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1899 году. Считается единственным сохранившимся православным храмом в городе

SHOT и «112» также публикуют видео со стрельбой из Махачкалы. На кадрах видно, как несколько вооруженных и одетых в черное людей ведут огонь на улицах Дербента. По данным телеграм-каналов, огонь велся по полицейским машинам.

Позже в МВД Дагестана уточнили, что в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина, в результате чего один полицейский погиб, шестеро получили ранения. «Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются», — добавили в министерстве.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Дербент синагога МВД православный храм теракт

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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