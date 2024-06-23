В Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь
В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, по предварительной информации один сотрудник полиции погиб, один ранен. Об этом сообщает МВД Дагестана в своем телеграм-канале.
«Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые объявлен в ориентировку: «Фольксваген Поло» белого цвета госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», — говорится в сообщении.
«РИА Новости» публикует кадры с места стрельбы, на которых видно горящее здание синагоги. Позже возгорание в храме подтвердили ТАСС в мэрии города.
Синагога Келе-Нумаз в дагестанском Дербенте расположена в центральной части города, на улице Таги-Заде. Она была основана еще в 1914 году и неоднократно перестраивалась.
Неподалеку от синагоги расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1899 году. Считается единственным сохранившимся православным храмом в городе
SHOT и «112» также публикуют видео со стрельбой из Махачкалы. На кадрах видно, как несколько вооруженных и одетых в черное людей ведут огонь на улицах Дербента. По данным телеграм-каналов, огонь велся по полицейским машинам.
Позже в МВД Дагестана уточнили, что в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина, в результате чего один полицейский погиб, шестеро получили ранения. «Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются», — добавили в министерстве.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде