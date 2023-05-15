В России создали вакцинный штамм от африканской чумы свиней

В России разработали вакцинный штамм для защиты животных от африканской чумы свиней

Российские ученые создали вакцинный штамм для защиты животных от смерти при заражении вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.

«В результате проведенных исследований <...> получен кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ штаммом вируса африканской чумы свиней», — заявили в министерстве.

Поручение разработать вакцину от этой инфекции дала вице-премьер Виктория Абрамченко в 2021 году. «От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства. <...> Прошу Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС для сельхозживотных», — заявила Абрамченко.

Как отметили тогда в аппарате вице-премьера, эпизоотическая ситуация подобных заболеваний животных находятся на особом контроле в правительстве. Также Абрамченко поручила разработать меры постоянного ветеринарного контроля над африканской чумой свиней без предупреждения предприятий.

В октябре, перед поручением Абрамовой, на свиноводческом производстве холдинга «Мираторг» выявили африканскую чуму свиней. За день до этого в Пермском крае выявили третий в регионе очаг заражения АЧС.