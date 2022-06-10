Кравцов сообщил о планах ввести дополнительный курс истории в школе
Минпросвещения планирует ввести в старших классах дополнительный интегрированный курс по истории России, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».
«Своевременное предложение — ввести в старших классах такой курс интегрированный «Россия — моя история», в котором еще раз пройти всю историю нашей страны», — сказал министр.
По его словам, такой курс позволит вновь обсудить уже со старшеклассниками «значимые исторические события, факты, их влияние на становление нашего государства» и поможет сформировать у школьников грамотную картину мировоззрения.
«Сегодня основные этапы, основные события новейшей истории изучаются в 9 классе. Это вопросы, связанные с февральской и Октябрьской революцией, Великой Отечественной войной, это 1990-годы, это воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. И, уверен, что сегодняшние события, связанные с прекращением восьмилетней войны, займут достойное место в этом курсе», — заявил Кравцов.
В начале апреля Кравцов предложил ввести изучение истории с первого класса, позднее уточнив, что речь будет идти не об уроках истории как таковых, а об «историческом просвещении» в рамках предмета «Окружающий мир».
В конце мая Минобрнауки предложило увеличить объемы преподавания истории России в вузах. В ведомстве считают, что этот предмет нужно изучать в объеме не менее четырех зачетных единиц (144 академических часа).
При этом требования по преподаванию дисциплины станут едиными для всех студентов — от специальности «ядерные реакторы» до «художественного руководства оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»; это коснется как бакалавриата, так и специалитета. Как говорил глава Минобрнауки Валерий Фальков, на непрофильных факультетах преподавание истории сильно сокращено или исключено, однако без знания истории, по его словам, «нельзя сформировать картину мира ни у айтишника, ни у инженера».