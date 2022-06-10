Кравцов сообщил о планах ввести дополнительный курс истории в школе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 62,09 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 58,39 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 14:03
Черышев призвал «Спартак» не выгонять нового тренера через 3-4 месяца Спорт, 14:00
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика Финансы, 13:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:53
Венедиктов узнал, из-за чего его объявили иноагентом Политика, 13:49
Кравцов сообщил о планах ввести дополнительный курс истории в школе Общество, 13:49
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 13:47
В 2021 году в России завели 1,5 тыс. связанных с криптовалютой дел Крипто, 13:45
Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Нидерландах Спорт, 13:42
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 13:41
Минфин отменил требование продавать валютную выручку Экономика, 13:40
ФНЛ решила сократить до 18 количество команд в следующем сезоне Спорт, 13:40
Гастродайджест Александра Сысоева: Bunin Bar и другие новые бары Стиль, 13:39
Абаскаль стал самым молодым тренером в истории «Спартака» Спорт, 13:31
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Кравцов сообщил о планах ввести дополнительный курс истории в школе

Для старшеклассников могут ввести дополнительный курс «Россия — моя история». По словам Кравцова, в него могут войти и «сегодняшние события»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минпросвещения планирует ввести в старших классах дополнительный интегрированный курс по истории России, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».

«Своевременное предложение — ввести в старших классах такой курс интегрированный «Россия — моя история», в котором еще раз пройти всю историю нашей страны», — сказал министр.

По его словам, такой курс позволит вновь обсудить уже со старшеклассниками «значимые исторические события, факты, их влияние на становление нашего государства» и поможет сформировать у школьников грамотную картину мировоззрения.

«Сегодня основные этапы, основные события новейшей истории изучаются в 9 классе. Это вопросы, связанные с февральской и Октябрьской революцией, Великой Отечественной войной, это 1990-годы, это воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. И, уверен, что сегодняшние события, связанные с прекращением восьмилетней войны, займут достойное место в этом курсе», — заявил Кравцов.

Почти половина россиян выступили против идеи ввести историю с 1 класса
Общество
Фото:Антон Ваганов / ТАСС

В начале апреля Кравцов предложил ввести изучение истории с первого класса, позднее уточнив, что речь будет идти не об уроках истории как таковых, а об «историческом просвещении» в рамках предмета «Окружающий мир».

В конце мая Минобрнауки предложило увеличить объемы преподавания истории России в вузах. В ведомстве считают, что этот предмет нужно изучать в объеме не менее четырех зачетных единиц (144 академических часа).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как компании-«носорогу» не попасть в ловушку к консультантам
Статьи

При этом требования по преподаванию дисциплины станут едиными для всех студентов — от специальности «ядерные реакторы» до «художественного руководства оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»; это коснется как бакалавриата, так и специалитета. Как говорил глава Минобрнауки Валерий Фальков, на непрофильных факультетах преподавание истории сильно сокращено или исключено, однако без знания истории, по его словам, «нельзя сформировать картину мира ни у айтишника, ни у инженера».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
история Школа Сергей Кравцов Минпросвещения
Материалы по теме
Кабмин выделил почти 1 млрд руб. на флаги России для школ в регионах
Политика
Минобрнауки предложило увеличить объем преподавания истории в вузах
Общество
Кравцов опроверг введение уроков истории в школе с первого класса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter