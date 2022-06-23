Директор назвал место похорон Шатунова

Юрий Шатунов (Фото: shatunov.com)

Певца Юрия Шатунова, который умер 23 июня в возрасте 48 лет, предположительно, похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил РБК его директор Аркадий Кудряшов.

Шатунов скончался в машине скорой помощи. Ему стало плохо во время встречи с друзьями, они вызвали медиков. Врачи пытались реанимировать певца, «но, к сожалению, ничего не получилось», рассказал ранее Кудряшов.

По данным телеканала «Звезда», у артиста случился инфаркт, Telegram-канал Mash называет причиной смерти острую сердечную недостаточность.





Музыкант родом из Башкирии: он родился 6 сентября 1973 года в машине скорой помощи, когда его мать везли в роддом города Кумертау. В 1985 году она умерла, и Шатунов попал в детский дом города Акбулак в Оренбургской области. Затем он стал учиться в школе-интернате в Оренбурге. Там он познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который и основал группу «Ласковый май» из числа воспитанников детского дома. В 1987 году были записаны песни «Белые розы» и «Седая ночь».



Год спустя Шатунов приехал в Москву, отсюда начался его первый гастрольный тур в составе «Ласкового мая». Группа распалась в 1991-м, после этого певец начал сольную карьеру, он выпустил семь альбомов, в числе которых «Ты помнишь», «Вспомни май», «Седая ночь», «Не молчи» и другие.