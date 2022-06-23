Директор Шатунова рассказал об обстоятельствах смерти певца

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 13:47
Polymetal предупредил об увеличении запаса слитков серебра на складах Бизнес, 13:45
«Вечер скоро станет ночью»: о жизни и главных песнях Юрия Шатунова Общество, 13:39
CAS признал незаконным отстранение россиян от выборов на конгрессе IWF Спорт, 13:38
Глава СПБ Биржи заявил об актуальности запуска торгов иностранными ETF Инвестиции, 13:37
Минцифры сообщило о DDoS-атаках на «Госуслуги» со стороны Украины Технологии и медиа, 13:34
Минобороны сообщило об уничтожении топлива для техники ВСУ под Николаевом Политика, 13:31
В РФС сообщили об интеграции крымских клубов в чемпионат России Спорт, 13:26
В Кремле заявили о возможности мира с Украиной при выполнении требований Политика, 13:26
На что в спорах с налоговиками в судах надо обращать внимание сейчас Pro, 13:26
Рекордсмен Российской премьер-лиги Языджи официально покинул ЦСКА Спорт, 13:25
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 13:24
Лечение за рубежом: что изменилось с февраля 2022 года Социальная экономика, 13:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:14

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

Директор Шатунова рассказал об обстоятельствах смерти певца

Шатунов скончался в машине скорой помощи, сообщил его директор Аркадий Кудряшов. Певцу было 48 лет
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Российскому певцу Юрию Шатунову стало плохо во время встречи с друзьям, они вызвали ему скорую помощь, артист скончался по дороге в больницу, сообщил РБК директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

«Вызвали скорую, стали везти его навстречу скорой. <…> Умер он в скорой. Они [медицинские работники] потом занесли, пытались реанимировать внутри больницы. Но, к сожалению, ничего не получилось», — сообщил Кудряшов.

По данным Mash, смерть Шатунова наступила в результате острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.

Экс-участники «Ласкового мая» прокомментировали смерть Шатунова
Общество
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Башкирии. После смерти матери в 1985 году он попал в детский дом, позже начал учебу в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, главой местного музыкального кружка, который основал группу «Ласковый май» и выступил автором ее главных хитов — «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

Песни были записаны в 1987 году, а в 1988-м Шатунов переехал в Москву и начал гастрольную деятельность в составе «Ласкового мая». Группа распалась в 1991 году, после чего Шатунов начал сольную карьеру. Он записал несколько альбомов, в том числе «Ты помнишь», «Вспоминай май» и «Седая ночь». Последний альбом Шатунова, «Не молчи», вышел в 2018 году.

Авторы
Теги
Екатерина Костина Екатерина Костина, Кирилл Соколов
Юрий Шатунов музыка шоу-бизнес
Материалы по теме
Умер певец Пьер Нарцисс
Общество
Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
Общество
Умер участник КВН и актер из «Даешь молодежь» Халил Мусаев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter