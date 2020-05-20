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Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Повседневные расходы жителей России на неделе с 11 по 17 мая выросли на 5,6% в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом говорится в исследовании «Ромир», поступившем в РБК.

В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4 573 руб., тогда как неделей ранее объем ее расходов составлял 4 317 руб. Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб. В целом, за период с 30 марта по 17 мая показатель недельных расходов вырос более чем на 26%.

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«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 364 руб., или на 8,6%», — говорится в исследовании.

В «Ромир» сделали вывод, что рост расходов россиян при режиме самоизоляции говорит о существенном росте цен на товары повседневного потребления.

Индекс недельных расходов (ИНР) исследователи рассчитывают на основе данных потребления 40 тыс. россиян в 220 городах с населением более 10 тыс. человек. Участники скан-панель домохозяйств сканируют QR-коды с чеков.

Ранее исследование сервиса для поиска работы «Работа.ру» и сервиса доставки продуктов «Самокат» показало, что 38% россиян стали тратить на продукты больше денег, чем до карантина. Еще 35% респондентов заявили об экономии на еде.

Теги: неделя, россияне, расходы
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