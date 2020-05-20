Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Повседневные расходы жителей России на неделе с 11 по 17 мая выросли на 5,6% в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом говорится в исследовании «Ромир», поступившем в РБК.

В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4 573 руб., тогда как неделей ранее объем ее расходов составлял 4 317 руб. Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб. В целом, за период с 30 марта по 17 мая показатель недельных расходов вырос более чем на 26%.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 364 руб., или на 8,6%», — говорится в исследовании.

В «Ромир» сделали вывод, что рост расходов россиян при режиме самоизоляции говорит о существенном росте цен на товары повседневного потребления.