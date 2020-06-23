Эксперты назвали салоны красоты драйвером роста трат в Москве на ₽30 млрд

По подсчетам аналитиков Сбербанка, расходы потребителей Москвы и Подмосковья в салонах красоты на третьей неделе июня были лишь на 15% меньше, чем в прошлом году, а двумя неделями ранее отставание составляло 82%

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На фоне снятия ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, сектор услуг стал драйвером роста потребительских расходов, отмечается в отчете аналитиков Сбербанка, поступившем в РБК. По их данным, это произошло впервые с начала коронакризиса на фоне открытия летних веранд в кафе и ресторанах, а также возобновления работы салонов красоты и парикмахерских в Москве и Подмосковье.

«В абсолютном выражении дополнительные траты на услуги за неделю составили не менее 30 млрд руб. и совершались в основном в общепите и салонах красоты», — говорится в отчете аналитиков Сбербанка.

По подсчетам специалистов, по итогам недели 15–21 июня траты россиян на услуги оказались на 30,2% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, тогда как в апреле спад составлял почти 58%. Общий же объем расходов россиян на товары и услуги на этой неделе сократил отставание от показателя годичной давности до 6,5% (в апреле было 26,2%).

«По итогам исследуемой недели, заметно изменилась структура роста. Покупки продовольствия постепенно нормализуются, то есть прирост падает, а услуги, напротив, внесли существенный вклад в улучшение», — констатируется в отчете.