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Эксперты назвали салоны красоты драйвером роста трат в Москве на ₽30 млрд

По подсчетам аналитиков Сбербанка, расходы потребителей Москвы и Подмосковья в салонах красоты на третьей неделе июня были лишь на 15% меньше, чем в прошлом году, а двумя неделями ранее отставание составляло 82%
Сбербанк SBER ₽208,29 +0,92% Купить
Сбербанк SBERP ₽191,81 +0,42% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На фоне снятия ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, сектор услуг стал драйвером роста потребительских расходов, отмечается в отчете аналитиков Сбербанка, поступившем в РБК. По их данным, это произошло впервые с начала коронакризиса на фоне открытия летних веранд в кафе и ресторанах, а также возобновления работы салонов красоты и парикмахерских в Москве и Подмосковье.

«В абсолютном выражении дополнительные траты на услуги за неделю составили не менее 30 млрд руб. и совершались в основном в общепите и салонах красоты», — говорится в отчете аналитиков Сбербанка.

По подсчетам специалистов, по итогам недели 15–21 июня траты россиян на услуги оказались на 30,2% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, тогда как в апреле спад составлял почти 58%. Общий же объем расходов россиян на товары и услуги на этой неделе сократил отставание от показателя годичной давности до 6,5% (в апреле было 26,2%).

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«По итогам исследуемой недели, заметно изменилась структура роста. Покупки продовольствия постепенно нормализуются, то есть прирост падает, а услуги, напротив, внесли существенный вклад в улучшение», — констатируется в отчете.

По подсчетам аналитиков, расходы потребителей Москвы и Подмосковья в категории «Салоны красоты, массаж, спа» на третьей неделе июня были лишь на 15% меньше, чем в тот же период прошлого года; еще за неделю до этого отставание составляло 44%, а двумя неделями ранее — 82%.

«Темпы восстановления, безусловно, впечатляют», — отмечают аналитики Сбербанка. Однако они предупреждают, что продолжение роста маловероятно, так как новые правила работы салонов красоты и парикмахерских в условиях сохраняющейся угрозы заражения COVID-19 приводят к сокращению потока клиентов и повышению текущих издержек. «Можно ожидать стабилизации спроса около текущих уровней», — прогнозируют авторы.

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Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Стремительный рост спроса на услуги салонов красоты и парикмахерских в Москве и Подмосковье все-таки не позволил им стать лидерами по восстановлению доходов. Самый внушительный прирост трат (на 30 п.п.) 15–21 июня был зафиксирован в сегменте «Аренда автотранспорта»: причиной называют возобновление работы каршеринга. Однако общий показатель расходов в этом сегменте по-прежнему гораздо ниже прошлогоднего: от сопоставимой недели июня 2019 года он отстает на 59%.

Быстрее, чем в 2019 году, россияне на минувшей неделе тратили деньги на:

  • компьютеры и программное обеспечение — на 45%;
  • бытовую технику и электронику — на 29,8%;
  • покупки в универмагах — на 24%;
  • телекоммуникационные услуги — на 17,4%;
  • автозапчасти — на 13,2%;
  • алкоголь — на 11,6%;
  • товары для строительства и ремонта — на 11,3%.

«Очевидно, что россияне спешат воспользоваться смягчением карантинных мер, а также улучшением погодных условий. Однако по мере реализации отложенного спроса и дальнейшей отмены ограничений траты, вероятно, будут смещаться в сектор услуг», — резюмируют аналитики Сбербанка.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, потребительские расходы, парикмахерские
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