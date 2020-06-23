Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июня

Очередной этап снятия ограничений в Москве, у четверти россиян коронавирусом заразились близкие или знакомые, Трамп ограничил выдачу рабочих виз — главные новости о пандемии в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 592 тыс. (7600 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 8206 человек (95 за прошлые сутки). Впервые с 25 мая от коронавируса за сутки умерли меньше ста человек. При этом Москва (20 умерших за последние 24 часа) перестала быть регионом — лидером по смертности, пропустив вперед Санкт-Петербург (29 человек). Выздоровели с начала эпидемии более 344,4 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

С 23 июня в Москве окончательно откроются рестораны, кафе и фитнес-центры, которые были закрыты три месяца. Сергей Собянин подтвердил, что новый этап снятия ограничений начнется по плану благодаря снижению заболеваемости в Москве. Также в городе будут сняты ограничения с детских садов, библиотек и использования общественной инфраструктуры.

У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом, — родные или друзья, выяснили эксперты Высшей школы экономики. За месяц с 26 мая по 16 июня эта группа респондентов выросла почти вдвое — с 16,6 до 28,2%. Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения, выросло с 4,7 до 8,1%.

Данные официальной статистики и оперативного штаба по смертности от коронавируса не совпадают, потому что их получают из разных источников, объяснил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков. Ведомство, по его словам, получает сведения по смертности от COVID-19 из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР загс). Правительственный штаб публикует оперативные данные, «которые вручную заносятся» в систему.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Купание в открытых водоемах может привести к заражению бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусом, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Нет научных доказательств того, что коронавирус может передаваться при купании, утончил он.

В Москве за сутки от COVID-19 умерли 26 пациентов. Общее количество жертв эпидемии в столице достигло 3643.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,86 млн человек, более 465,7 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса число зараженных в мире превысило 9,09 млн, из них 472,1 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 2,31 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,1 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (440 тыс.), Великобритания — на пятом (более 306,7 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Южнокорейский центр по контролю и предотвращению заболеваемости (KCDC) сообщил о новой вспышке коронавируса в Сеуле. Основная часть случаев заражения происходила в ночных клубах и других увеселительных заведениях. Мэр Сеула Парк Вон Сун предупредил, что город может вернуться к жестким ограничительным мерам.

Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз. Из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз «представляет необыкновенную угрозу для занятости» американцев, отметил он.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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