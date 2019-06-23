Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии приостановила показ фильмов на русском

Такое решение, пояснили представители сети Cavea, было принято в знак солидарности с участниками протестных акций. Кинотеатры этой компании находятся в Тбилиси

Грузинская сеть кинотеатров Cavea с началом протестных акций в Грузии приостановила показы сеансов на русском языке. Об этом со ссылкой на заявление представителей компании сообщает портал «Грузия Online». Cavea он называет самой большой сетью кинотеатров в республике. Кинотеатры этой компании, по информации интернет-издания, расположены в крупных торговых центрах в Тбилиси.

Решение временно прекратить русскоязычные сеансы было принято в знак солидарности с «участниками антиоккупационной акции», пояснили в пресс-службе. Фильмы на русском языке в кинотеатрах Cavea в Грузии нельзя посмотреть уже с 20 июня.

Как долго продлятся эти ограничения, в компании не уточнили.

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