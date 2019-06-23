В России начались акции против фабрикации уголовных дел

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.

Указывается, что акции уже прошли во Владивостоке и Хабаровске. Согласованный пикет в административном центре Приморья продолжался около часа, в нем приняли участие более 30 человек. По данным незарегистрированной Либертарианской партии, в согласованном митинге в Хабаровске участвовали около 100 человек.

Всего митинги запланированы в 12 городах России, включая Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Новосибирск и Казань. Власти Санкт-Петербурга акцию не согласовали.

Согласованная акция на проспекте Сахарова в Москве начнется в 17:00 и будет продолжаться до 19:00. Целью акции названа «демонстрация несогласия граждан России с преследованием Ивана Голунова».